Un psicólogo, sobre el comunicado de Íñigo Errejón: "Quiere alegar que tiene problemas de control de impulsos"

Si hay un tema del que todo el mundo está hablando en estos momentos y que está ocupando las portadas de todos los periódicos, y la comidilla de todos los hogares españoles, es el 'Caso Errejón'. Según consta en la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá, el que fuera portavoz de Sumar la acosó presuntamente, besó a la fuerza en una fiesta y encerró en una habitación donde aprovechó para sobrepasarse.

A raíz de todo lo sucedido durante esta semana, el profesor Aguilar ha analizado lo que se puede sacar del comunicado que ha lanzado Íñigo Errejón: "Yo pienso que lo que quiere plantear con su comunicado es que tiene problemas de salud mental y de control de impulsos. Es decir, alegar que tiene algún tipo de adicción o conducta que no puede controlar y que ha afectado a sus actos", algo que parece que querría utilizar como justificación en todo este asunto.

Una idea que Gaona ha reforzado en su intervención posterior en la tertulia: "Todo entra dentro, desde mi punto de vista, de una coartada. Pero hay que ver, cuando hablamos de salud mental, si nos estamos refiriendo de forma específica a patologías o a rasgos del comportamiento. En este caso, aparentemente y por el momento, parece más bien algo de rasgos del comportamiento, lo cual evidentemente no iría en detrimento de la responsabilidad legal", ha detallado.

Pero el discurso no ha terminado ahí, "una forma de ser no quiere decir que uno tenga una patología determinada. No excluye que uno quiera cambiar esos rasgos asistiendo a un psicólogo, pero no estamos hablando necesariamente de tener problemas que te vayan a eximir de tu responsabilidad", como es lógico. De lo contrario, cualquiera podría excusarse de muchas acusaciones por rasgos negativos de su forma de ser.

