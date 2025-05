Petón apunta el nombre del que podría ser el sustituto de Baena si se va del Villarreal: "Es perfecto"

El centrocampista internacional español del Villarreal Alex Baena será uno de los nombres propios del próximo mercado de verano. Muchas informaciones apuntan a una posible salida de Baena al Atlético de Madrid.

Cordon Press Álex Baena durante un partido del Villarreal.

simeone

Ante el rumor de la llegada de Baena al equipo rojiblanco, el entrenador colchonero, el argentino Diego Pablo Simeone señaló lo siguiente: “Me haces una pregunta comprometida, porque me preguntas de un jugador que venga o no venga y me preguntas que te diga cómo es como jugador. Entonces, me tomas de tonto (el técnico se expresó con una sonrisa). Me entiendes lo que digo. Me haces una pregunta con dualidad: no hables del jugador que si juega o no juega en tu equipo, pero cómo juega…”.

“Si digo 'juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española'… vas a decir que ‘El Cholo’ lo quiere. Y si digo 'es un tronco, juega mal', vas a decir que ‘El Cholo’ no le quiere. Entonces, es un gran jugador de fútbol, obvio”, prosiguió con su respuesta Simeone en la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante el Alavés.

sustituto

José Antonio Martín Otín 'Petón' estuvo comentando el encuentro Las Palmas-Valencia en Tiempo de Juego, y durante la retransmisión del mismo, apuntó el nombre del que podría ser el sustituto de Baena en el Villarreal.

"Si Alex Baena firmara por el Atlético de Madrid, seguramente el objetivo sería Alberto Moleiro", apuntó 'Petón'.

"Conociendo el estilo que en su día imprimieron juntos los Roig con José Manuel Llaneza de futbolistas que sean capaces de generar individualmente, pero sobre todo de combinar, de ser futbolistas que hagan más rápido el juego del equipo con cada toque, Moleiro es perfecto", analizaba Petón.

CORDONPRESS Fernando Roig, en un encuentro del Villarrea

Ante la opinión de Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego sobre que no era el mismo tipo de jugador, 'Petón' añadió lo siguiente: "No es el mismo jugador, pero sí son las mismas posiciones porque él te juega abierto a la izquierda, puede hacerlo a la derecha y detrás del punta. En cualquiera de los tres medias puntas que funciona Moleiro que es lo mismo que Alex Baena".

Un Moleiro que como indicó nuestro compañero Juan Francisco Cruz ha estado también en la agenda del Barcelona, al que pudo ir en mercados anteriores.