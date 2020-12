“Pensé que los futbolistas japoneses me cuestionarían por ser mujer pero su respeto es máximo”

Uno ve la afición española de fútbol y se acostumbra a ella. A gritos a los jugadores, las descalificaciones al árbitro por pitar penalti, a que, por desgracia, aún se cuestione a las mujeres por ser un deporte supuestamente de hombres… y entonces se pregunta si fuera de nuestras fronteras el disfrute del deporte rey es el mismo.

Milagros Martínez lo sabe de primera mano: entrena al equipo de fútbol Suzuka F.C. y su experiencia es realmente distinta a lo que podría parecer. Así lo cuenta en Fin de Semana con Cristina, donde asegura que “salir fuera te da más visibilidad, que es lo que buscamos en un mundo tradicionalmente de hombres. La verdad es que es duro pero es muy positivo, más que negativo”.

Ella recuerda que esta pasión, la de ser profesional y entrenadora, la tiene desde pequeña: “Iba con mi padre a ver fútbol al bar. Luego llegué a la Fundación Albacete como jugadora, luego se me dio la opción de coger el equipo filial y luego el primer equipo, y con el ascenso a primera división ya pude seguir con mi pasión”.

Sobre el comportamiento de la afición, Milagros detalla que en Japón “son pasionales a su manera, llenan muchos estadios pero ven la derrota de otra forma. Si pierden no suele haber críticas si han jugado bien. De hecho me sorprendía que, si pitaban penalti, el público no protestaba, respetan al máximo lo que decide el árbitro. Se vive de otra manera”, pero también reconoce que “es muy divertido porque hacen actuaciones durante el partido en el descanso. Para los de fuera es muy interesante”.

Milagros reconoce, en todo caso, que en Japón “no hay tanta pasión” como en España pero que poco a poco “va a más”: “Hay deportes como el béisbol que es el rey, pero de un tiempo a aquí el fútbol se ha ido haciendo más popular”.

Acerca del comportamiento de los jugadores hacia una entrenadora y no un entrenador, Milagros se reconoce temerosa en un principio: “Al principio temía por el respeto y es verdad que los primeros días los veía con dudas, pero mi forma de entrenar es distinta y creo que les gusta. Yo soy más flexible, me gusta hablar con ellos, creo que es positivo y creo que están contentos. Ahora que han cogido la marcha de los entrenamientos es todo mucho más sencillo. Costó bastante pero se llevó bien y me respetan totalmente, siempre digo que no he tenido ningún encontronazo por ser mujer”.