“Si no paramos a Rusia ahora continuará su política agresiva hacia otros países y no solo vecinos”

“La situación es tensa pero tratamos de mantener la calma, preparándonos para cualquier circunstancia”, asegura Dmytro Matiushenko, ministro consejero de la embajada de Ucrania en España a Cristina en Fin de Semana cuando es preguntado por la situación en estos momentos.

Rusia argumenta que EEUU no admitiría misiles rusos en Cuba, ¿cómo admitir misiles de la OTAN en Ucrania? Matiushenko explica que “el marco del discurso que trata de imponer Rusia es este: como si Rusia fuera amenazada. No obstante, si pensamos en términos de lógica, y no de emociones, podemos sacar otras conclusiones. Primero: Rusia posee el mayor arsenal nuclear en el mundo y tiene uno de los mayores ejércitos. Es obvio que el argumento de una amenaza a Rusia, que pretende difundir el Kremlin, es falso, por no decir ridícula. Además, Ucrania por ahora no forma parte de la OTAN. Nosotros apostamos por el diálogo, por lo que apuesta Rusia es por el chantaje y amenazas”.

Por todo ello, el ministro consejero detalla, sobre si estarían dispuestos a declinar su deseo de ingresar en la OTAN, que “antes de la invasión de Rusia en Crimea, y después en ciertas regiones de Donetsk y Lugansk, Ucrania era un estado que no tenía en su política la adhesión a la OTAN. Paradójicamente, después de la agresión armada rusa, la voluntad del pueblo ucraniano de adherirse a la OTAN sigue creciendo. Según las últimas encuestas en Ucrania, la mayoría absoluta de los ucranianos quieren que Ucrania sea miembro de la OTAN lo más rápido posible. Aproximadamente el 70 % de las personas encuestadas, en caso de un referéndum, tomarían parte en él”.

En 2014 Rusia se quedó con la península de Crimea y ambiciona territorios de Ucrania. Por ello están en peligro “todos los territorios. Si no hacemos parar a Rusia ahora, ella continuará expandiendo su política agresiva a otros países adyacentes. Lo que estamos viviendo afecta no solamente a Ucrania: se trata de toda la arquitectura de seguridad europea y euro-atlántica”.

Putin asegura que Ucrania es, en realidad, rusa porque es un invento de Lenin, algo que explica Dmytro: “Lamentablemente, desde 1991 Rusia no ha conseguido encontrar su identidad nacional propia, aferrándose a los conceptos del pasado y no del presente. Moscovia, así se llamaba hasta el siglo XVIII, teniendo Ucrania como su parte podía argumentar sus raíces históricas: sin Ucrania, Rusia se convierte en un estado sin identidad, como piensan los rusos, menospreciando lo propio y bueno que poseen. Según Putin, el colapso de la Unión soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Es fácil comprender que Putin considera su misión histórica restablecer este imperio. Una tarea que se ve incompleta sin conquistar Ucrania. Además, este año se cumplen 100 años de la fundación de la Unión Soviética, algo muy simbólico en el contexto actual”.

Rusia, detalla Cristina, sabe que no les puede invadir, ya que ello supondría la guerra, ¿qué temen ellos? “Rusia ya invadió Ucrania hace 8 años ocupando Crimea y ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk”, cuenta el ministro consejero que, además, reformula la pregunta de otra manera: “¿Por qué Rusia se siente segura de que puede volver a invadir Ucrania, continuando su agresión armada contra Ucrania? Estamos viendo una concentración de las tropas inusual y nuestros aliados tienen alarma por las razones que tiene el Kremlin para tal concentración innecesaria de las tropas. Si es diálogo lo que pretende el Kremlin, ¿para qué necesitan tantas tropas a lo largo de la frontera de Ucrania y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania?”

Sobre la postura de la OTAN y de los distintos países, Matiuschenko agradece “los esfuerzos de los aliados de disuasión, desescalada y diálogo. Ellos han mostrado unánimes el apoyo a Ucrania y en lo inaceptable del chantaje que utiliza Rusia”. Sin embargo prefiere no mojarse sobre la actitud de Alemania, que, en esta coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, se centra en defender el suministro de gas desde Rusia: “Soy representante de Ucrania en España y no me corresponde pronunciarme sobre Alemania. Creo que lo harán mejor mis colegas de nuestra embajada en Berlín”.

Otro asunto polémico es la posición del partido de extrema izquierda Podemos, que comparte el gobierno en España: “Lo importante para nosotros es la posición oficial del Gobierno de España, que es consistente y firme en cuanto al apoyo de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, Crimea incluida”, asegura Dymutro, que añade que “apreciamos mucho la firmeza de la postura española en cuanto a lo inaceptable de tácticas de amenaza y chantaje que utiliza Rusia. En lo que se refiere a algunos políticos que representan ciertos partidos, a veces se nota la falta de entendimiento de la naturaleza del conflicto y de lo grave de la situación. Hay que recordar los principios que rigen las relaciones internacionales. En este sentido, la carta de Naciones Unidas es muy clara en cuanto a la igualdad soberana de los estados y su derecho de entrar en alianzas de defensa colectiva”.

Por último, explica en qué medida, después de Ucrania, están amenazados el resto de los países del este, como Polonia o Lituania: “Si no paramos a Rusia ahora en sus ambiciones expansionistas, el Kremlin, sintiendo su impunidad, continuará expandiendo su política agresiva, socavando la estabilidad de otros países principalmente vecinos, pero no solo vecinos”, e incide en que para ellos “es importante la posición oficial del gobierno de España, que sigue siendo firme y muy clara en lo que se refiere al apoyo de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Claro que puede haber posiciones de ciertos partidos, pero lo que sí es importante es la posición del estado”.