“Para salir del túnel hay que vacunar al sector más vulnerable y aumentar el ritmo de vacunación”

Nos encontramos en un momento clave. Estamos a las puertas de una cuarta ola. De hecho, hay quien dice que ya ha empezado. Son los resultados de una semana en la que los contagios han aumentado.

En algunos lugares estamos por encima de 150 puntos a nivel de contagio, en otros, los que menos, rondando o pasando los 200. Con esto, la vacuna llega. Contamos con 1.400.000 dosis puestas, de las que cerca de 950.000 han sido solo la primera de ellas. Solo un 17 % de la población.

La situación es compleja, estamos cerrando la Semana Santa, y lo que nos preguntamos es… ¿Veremos un aumento de los casos pese a las restricciones? José Antonio López es Profesor Titular de Microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma y ha dado algunas claves: “Quiero ser optimista con la llegada de nuevas vacunas y dejar otro mensaje positivo: lo ideal sería llegar al 70 % pero para salir del túnelbastaría con que el sector más vulnerable esté vacunado" ha afirmado.

Con respecto a la incidencia, ha querido avisar: “Va a seguir aumentando, nos quedan semanas duras. No deberíamos endurecer las medidas, pero tampoco hacerlas más laxas, hay que aguantar más. Estamos muy cerca de salir de esta pesadilla de los últimos 15 meses". A este respecto, debemos poner el foco en las nuevas cepas que poco a poco van apareciendo. "Las nuevas mutaciones en Andalucía deben verse como un proceso normal de la evolución del virus, que va intentando adaptarse y nosotros intentando que no lo consiga, pero las medidas de protección son las mismas: mascarillas, distancia...”.

Pero, aunque estemos empezando a ver una salida, en la opinión del virólogo, no podemos descansar: “Estamos en un momento crucial y no debemos bajar la guardia. El virus, en la relajación de las medidas, va a salir victorioso. No hay otra opción que acelerar el ritmo de vacunación" ha sentenciado.