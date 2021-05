“En otros países los romanos nacidos en España tienen estatuas y plazas, aquí una humilde calle y poco más”

La influencia de los romanos en nuestra cultura actual e, incluso, en la vida diaria, es mucho mayor de lo que podamos imaginar.

Por si no quedase clara esa ascendencia ahora nos presenta historias detalladas con nombres y apellidos, y lo hace con otro libro bajo el brazo: ‘Romanos de aquí, Historias estupendas de los romanos nacidos en Hispania’ (Ed. La Esfera de los Libros). ¿Qué vamos a encontrar aquí? Paco ha estado en Fin de Semana con Cristina donde ha reconocido ser “insistente” para convencernos de que “somos romanos”: “El libro estaba medio hecho cuando nos encerraron y había unas ganas enormes de salir pasear y viajar. El libro se convirtió en un paseo por Hispania, en Cádiz, y terminando en el Finisterre, Galicia; en ese camino hablo con los romanos importantes que nos precedieron y que estuvieron ahí y que deberían estar con más fuerza en los libros de historia, en las calles, en las escuelas… quise dar un paseo y hacer afición, contar curiosidades sobre personas que seguimos conociendo 2.000 años después”.

Todos o casi todos conocemos grandes nombres como el de Julio César, Marco Antonio o Adriano, pero es que hay otros muchos no tan conocidos que también merecen atención y él ha decidido arrojar luz sobre esa oscuridad: “Todos hablan de Trajano, que es importantísimo, pero en Madrid tiene una calle nada céntrica pero no hay ningún monumento. Curiosamente sí hay en Londres y Buenos Aires, pero aquí no, no sé por qué. Y también me llamó la atención Egeria, que escribió un itinerario, un libro de viajes que diríamos ahora de su viaje a Tierra Santa en el S. IV después de Cristo y es la primera hispana que sepamos que ha escrito un libro, y debería tener colegios a patadas a su nombre, todos los días deberíamos hablar de ella”.

Otros nombres esenciales: Publio Cornelio Anulino, un gobernador de Germania pero nacido aquí. Y Cneo Papirio Eliano, cónsul de Roma en el año 135 y, atención, gobernador de Britania desde 145. “Imagina que un inglés hubiera sido gobernador de Hispania en el siglo segundo después de Cristo, la plaza de Trafalgar Square sería mucho más grande y llevaría su nombre, pero aquí no”.

También es interesante la reflexión que hace sobre la NASA: el ancho de las cuadrigas y los cohetes espaciales de hoy en día: “Todos los caminos llevan a Roma. El ancho de las vías romanas se había calculado en base al ancho estándar de los carros de bueyes. Dos carros es el ancho de una carretera. En la Edad Media no se construyeron más carreteras hasta el S. XVIII y, cuando se empezaron a hacer, fue con el mismo ancho porque la tracción seguía siendo animal. Cuando se empezaron a construir ferrocarriles en Inglaterra se hicieron con ese ancho porque los carros que llevaban las piezas para construirlos seguían teniendo la misma utilidad y necesidad. Y cuando se hicieron en EE.UU. los primeros en hacerlo eran ingenieros británicos y, por tanto, con el mismo ancho de vía inglés, basado en el ancho del coche de bueyes romano. Los cohetes que se usan ahora para llevar al robot en Marte tienen unos depósitos de combustible enormes que se fabrican en Utah, EE.UU., pero las base de lanzamiento está en Florida, y son tan grandes que, para transportarlos, tienen que ir en tren, que pasa por varios túneles, que están hechos de acuerdo al ancho del carro de caballos romanos de hace 2.500 años, así que la conquista del espacio también tiene que ver con Roma”.

Quintiliano también tiene su espacio para Paco: “El profesor por antonomasia, fue el mejor retórico de la historia. Lutero decía de él que era el único antiguo al que podía leer. Fue el primero en separar por cursos a los niños. Es conocidísimo en todo el mundo pero aquí…; él planteaba que había que enseñar a pensar, no a aprenderse de memoria las cosas”.