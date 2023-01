Nina habla de su relación con Celine Dion en Eurovisión: "Tiene una fortaleza y vitalidad..."

Nuestra invitada es una maestra de la voz. Como lo oyes. Para nuestra invitada, la voz es una tarjeta de presentación: “Una especie de documento de identidad acústico que te identifica y por el cual se te reconoce”.

Nina ha pasado este domingo por los micrófonos de Fin de Semana con Cristina. La cantante protagoniza estos meses, en el Teatro EDP Gran Vía, el musical ‘Los Puentes de Madison’: “Es un desafío (meterse en el papel de Francesca) interpretativamente y vocalmente. Luego te enfrentas al material es que tienes un gran reto por delante y que tienes que trabajar duro para llevarlo a cabo”.

El próximo mes de febrero, Nina cumplirá 40 años sobre los escenarios. Aunque es conocida por todos como Nina, su nombre es Anna María Agustí i Flores. Nació en Barcelona, un 1 de octubre del año 1966. Se recuerda a sí mismo como una niña traviesa,“siempre haciendo de las suyas, dando volteretas y haciendo la vertical puente y lo que se le pusiera por delante con tal de estar cabeza abajo”. Pocos saben que Nina nunca conoció a su padre biológico, que abandonó a su madre antes de que ella naciera: “Hoy por desgracia no es algo extraño. En ese momento fue muy extraordinario pero yo lo viví con mucha naturalidad porque tuve una infancia maravillosa. A los once años apareció el que para mí es mi padre”. Se refiere a un pescador que inició una relación con su madre: “Es una historia hermosísima. Es el hombre que me hizo de padre, que me alentó en todo en la vida. Ha sido un puntal para mí”.

El azar quiso que el cazatalentos Xavier Cugat reparara en esta joven amante del jazz. Fue el comienzo de su carrera: “Se le metió en la cabeza llevarme a la televisión (Un, dos tres) y me cambió la vida. A veces pienso qué habría sido de mi trayectoria si eso no hubiera sucedido. Mi realidad cambió y fue gracias a él. En la vida siempre hay alguien que te escucha”.

En el año 1989 Nina viaja hasta Lausana, Suiza, para representar a España en Eurovisión. Su canción ‘Nacida para amar’, escrita por Juan Carlos Calderón, quedó en sexto puesto. Ese mismo año acudió al festival la cantante Celine Dion: “Nos conocimos. Es de los recuerdos hermosos que guardo de la experiencia. Canté con ella en la ‘Jam Session’ y fue muy hermoso. Me ha apenado saber que ha sido diagnosticada de esta enfermedad, el Síndrome de la Persona Rígida. La recuerdo con una vitalidad, con una fuerza… Vino por detrás, me agarró de la cintura, me dio media vuelta… Tenía una fuerza física… y se notaba en la vitalidad y la potencia de su voz”.

Su carrera alcanzó el culmen de popularidad cuando, en 2001, se convierte en la directora de la Academia de Operación Triunfo: “Es una experiencia que difícilmente se podrá repetir en mi vida. Es una lotería vivir eso. Ese programa fue una ventana para mostrar la parte más artesanal de nuestro oficio. En este oficio nada cae del cielo”.

A los 44 años, Nina fue intervenida quirúrgicamente y ello le provocó una menopausia anticipada. Las consecuencias las notó en la piel, el pelo y la voz.

Pese a ello, se ha puesto al frente del musical ‘Los Puentes de Madison’. Previamente participó durante varias temporadas en ‘Mamma Mía’. Actualmente, Nina trabaja como 'coach vocal'“ayudando a liberar la voz” de los que se ponen en sus manos.

