“Me niego a que radicales de las redes sociales me nieguen el derecho a expresarme porque no opine como ellos”

"Hay temas que son tabú, ¿por qué no se puede hablar de ellos?”, así empieza Jano García en Fin de Semana con Cristina, y razón parece que no el falta a la hora de presentar su nuevo libro ‘El rebaño. Cómo occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica’. Jano reconoce que “sí se puede tener discrepancia”, pero también que “es muy mínima, y eso es algo malo para el funcionamiento de la sociedad. La razón está censurada, se ve en el día a día".

Jano no es ajeno a la realidad de la política actual y analiza el “fenómeno” de la dirigente de Podemos Yolanda Díaz: “Es el ejemplo de alguien que moviliza solo con la palabra, otra cosa es que las políticas sean nocivas. La demagogia es así, intentar azuzar a ciertos sectores con una realidad que no existe".

Por supuesto García no ha caído en ciertas redes muy polémicas hoy en día, como el negacionismo: “No lo soy, por supuesto, pero sí tengo verdades incómodas, como por ejemplo que la probabilidad de contagiarse andando con la gente por la calle y llevando mascarilla es del 0 por ciento, y por la calle se lleva. Pero si dices algo no oficialista te miran mal".

El cambio climático también entra dentro de las temáticas de ‘El rebaño’, y Jano se muestra muy crítico con todo ello: “Las políticas que se aplican en función de salvar el planeta da energías más caras que impiden el crecimiento económico, son políticas tremendamente regresivas".

Crítico es también con los movimientos sociales puntuales: "Cuando nos dijeron que nos tenía que importar la vida de los negros, todo el mundo preocupado por ellos. Cuando nos dijeron que ya no, todos se callaron y de vuelta al día a día. Y pasó lo mismo con el socialismo y la izquierda, que fracasó cuando cayó el Muro de Berlín, entonces se deja solo al obrero y entonces se inventa otro sujeto político para crear división. Siempre ha habido confrontación entre extremos: ricos y pobres, blancos y negros. Así se puede imponer uno sobre otro".

En suma, Jano lo tiene claro: "Nuestro imperio está cayendo, el Occidente que construyeron nuestros antepasados, basado en la libertad y el respeto a los demás, se ha perdido. Estamos viendo un regreso a la época oscura y es un problema muy grande. A raíz de la crisis financiera de principios de 2000 todo cambia. Y entonces los políticos nos dicen 'tranquilos que desde el Estado voy a hacer lo posible para que estés bien, tú solo dame todo el poder’, y de ahí cada vez se hace temer más decir lo que pienses”.

Finaliza el autor con una feroz crítica a las redes sociales: “Sé que hay temas que me van a suponer un linchamiento público en ellas por decir lo que pienso, y eso es intolerable a estas alturas”.