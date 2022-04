“Muchas vidas se salvan gracias al mero hecho de escuchar sin interrumpir al que dice querer suicidarse”

“Una persona que quiere tirarse de un puente tiene una serie de problemas que te generan empatía. Nadie nos había enseñado lo que es una crisis suicida y cuál es la mejor manera de abordarla”. Esta reflexión no es de un psicólogo sino de un bombero. Se llama Sergio Tubío y desempeña su trabajo en Madrid. Además de apagar incendios es formador especializado en intervención en crisis suicida, un aspecto que no existía hace 6 años y que ahora está más que integrado.

Dice Sergio que en su formación como bombero les enseñaron a hacer una RCP (reanimación cardiopulmonar) pero no cómo ayudar emocionalmente. Antes el procedimiento para enfrentarse a una crisis suicida se basaba en el instinto. Ahora, ofrecen empatía. Y ha pasado por Fin de Semana con Cristina para contar, entre otras cosas que “el suicidio es un tabú en toda la sociedad y lo ha sido en los servicios de emergencia y en la formación, no nos enseñaban a intervenir en este tipo de situaciones, así que tirábamos de recursos personales que, evidentemente, en la mayoría de los casos no eran suficientes”.

“Al final el objetivo era poner, en la parte más importante de la intervención, a la persona en crisis, es decir, que lo más importante es tratar de entender qué ocurre en una persona cuando ha llegado a la crisis. La conducta suicida tiene varias fases, pero es en la última, en la crisis, cuando todo se desencadena y hay rasgos característicos como la desesperanza, la impulsividad, el sufrimiento insoportable… tenemos que darnos cuenta y priorizar es que vamos a ver a personas que emocionalmente están destruidas, un dolor tal que no ven otra solución para apagar el dolor que suicidándose. ¿Qué hacer? Una de las primeras reglas es hacerles ver que nuestra misión es ayudarles, y para eso escuchamos su dolor sin juzgar ni interrumpirles, evitar el ‘pero no llores más, por favor’”.

Hay, además, una regla importante que es la distancia de cinco metros, algo que explica Sergio: “Cuando una persona está en crisis ve alrededor amenazas y es el ‘modo túnel’, que ocurre ante situaciones que nos generan estrés y estamos hiperalertas. Si nos acercamos mucho e invadimos el círculo íntimo puede retroceder y precipitarse por accidente, por eso es importante respetar ese espacio”.

“Cuando te plantas delante de una persona en crisis, solo con el hecho de escucharla, mostrarte afectuoso, tratarla con respeto y escuchar su sufrimiento, en muchas ocasiones en intervenciones han terminado, en mi caso personal, con la persona diciéndome ‘no te lo vas a creer pero hacía años que una persona no se paraba a escucharme sin interrumpirme ni minimizar lo que me pasa, hacía muchos años que no me escuchaban así’”, relata Tubío.