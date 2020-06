Millán Salcedo nunca se retirará, “aunque digan que soy un payaso triste”

Con un “buenos días hermosura Epicúrea” saluda Millán Salcedo en esta mañana de domingo con Cristina y recuerda la reconciliación que tuvieron Millán Salcedo y José Mota en el estudio.

“He llevado muy bien el confinamiento, a mi ya me pilló confinado por el ataque de epilepsia. Pero justo cuando yo ya estaba para salir, me he tenido que quedar en casa. Me ha dado un poquito igual, tengo una predisposición positivista. En el internado de niño ya hice callo y tengo muy buena actitud frente a la adversidad” ha comentado el artista.

Está muy separado de la política, “los políticos, si quieres que te sea sincero, no soy apolítico, pero me dan un poquito igual. Después de lo que he pasado, lo que no voy a hacer es dejar que nadie de fuera me perturbe. A mí que me dejen en paz, lo han llevado muy mal, ha ido cada uno por su lado, pero a mí me ha tocado colaborar por Instagram con mis paridas” ha comentado Millán Salcedo.

Ha tenido una serie de problemas de salud que le han afectado mucho. En Sevilla tuvo un ataque de epilepsia, “tuve un problema de corte de digestión muy específico, que 40 años después me ha afectado. Lo del doble ictus conduciendo y cosas así, que yo no sé ni conducir, no sé que lleva a esos periodistas a preocupar a mi familia. Me mordí la lengua de manera bárbara, tengo fotos de cuando me la mordí y la llamo la gran cococha”.

Ha descubierto que su vocación puede continuar desde casa, y comentaba que jamás se va a retirar: “Estoy en un estado encantado con el mundo, con la tecnología de la que tanto he renegado. Tengo muchos seguidores, más de 20.000 y todos los días les subo contenido. Estoy encantado”. Millán nos ha hecho reír estos días, se pueden ver sus publicaciones en su Instagram millansalcedo_oficial. “He convertido mi casa en un plató y ni yo mismo era consciente de la de cosas que tenía metidas en mi casa. Todo me sugería una parida. También me encanta ir empalmando canciones” ha comentado el humorista.

Millán salcedo tiene la casa repleta de pingüinos, “llamé a un psicoanalista y apareció un pingüino. En Snapchat, aparece un pingüino. Me dedico a hacer paridas con esta aplicación también” ha dicho entre risas Millán Salcedo.

En el confinamiento, Salcedo ha llegado a los 65 “ya me tengo que retirar, aunque es una palabra muy fea, y además me paso el día haciendo estas cosas por internet. De hecho, estos días se ha comentado que estoy solo y que pobrecito, y yo aquí estoy, tan contento”.

“A partir de ahora me voy a cuidar y me voy a dedicar a lo que me gusta, desde mi casa. He llegado a la edad en la que la gente piensa que soy un payaso triste, pero no sé por qué”. Ha dicho Millán Salcedo.