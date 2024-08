Nieves, española que estuvo condenada a cadena perpetua en Tailandia: "Me sorprendió que a Daniel Sancho no le condenaran a muerte"

"Es duro verte durmiendo en el suelo, no entender lo que te dicen"

En la semana en la que hemos conocido la cadena perpetua impuesta por la justicia Tailandesa a Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana, Mari Nieves García Alcaraz. Esta mujer nacida en Albacete conoce bien la realidad de los penales en el país asiático.

Mari Nieves fue condenada en 2010 por un tribunal de Bangkok a cadena perpetua acusada de narcotráfico. Apenas cumplió ocho años de esa pena: "A los ocho años se empieza a tramitar la documentación para que España lo traiga de vuelta".

En el primer programa de la temporada de Fin de Semana, la albaceteña reconoce a Cristina que le extrañó que la sentencia decidida por la justicia del país asiático para el nieto de Sancho Gracia fuera la cadena perpetua y no la pena de muerte: "Igual que se le dio a Artur Segarra que hizo lo mismo que él. A este se le dio sentencia de muerte. Y ahora a Sancho se le da sentencia de por vida, que ya tiene derecho a que le corten la sentencia que serían 50 años".

Explicaba la española que en la situación en la que se encuentra Sancho, pedir ayuda al monarca tailandés no sería la mejor opción: "Volver a pedir clemencia al rey sería como reconocer que lo ha hecho él. Igual la pena se le subiría. Según yo lo mejor es callarse, dejar que pasen los días y asumir lo que viene. Porque la salida va a llegar. No lo pueden retener más de diez años. Le tienen que dejar salir de allí".

Aunque el delito por el que fueron condenados Sancho y Mari Nieves nada tienen que ver, la pena sí ha sido la misma: "El delito es distinto pero la pena es igual. Y las leyes en Tailandia no cambian. Aún así te digo. Cuando cometes un delito no levantan el pie. Por eso me ha extrañado que a Sancho le dieran sentencia de por vida, cuando su sentencia sería de muerte", afirmaba Mari Nieves, en COPE.

Mari Nieves cumplió esos años de condena en el penal de Lard Yao: "Es como un pueblo. Yo recordaba mi calle en Tobarra, ancha, con mil metros. Había fábricas a los lados, peluquerías, hospital, una biblioteca, una panadería... Y estaba el sitio donde trabajaba, donde se hacían cosas manuales. Es duro verte durmiendo en el suelo, no entender lo que te dicen...".

