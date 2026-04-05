Mario Baro, el gaditano que ha revolucionado la bachata en España: "Estamos buscando un sonido nuevo y auténtico que se fusione con el flamenco"

Mario Baro, un gaditano de 35 años, se ha convertido en un referente de la bachata en Europa, a pesar de haber nacido en la cuna del flamenco. En una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, el artista ha desgranado cómo un género que comenzó en los barrios humildes de Santo Domingo ha marcado su vida y su carrera, llevándolo a preparar una propuesta musical que busca un sonido completamente nuevo.

Proveniente de una familia de artistas, con padre guitarrista flamenco, madre y prima cantaoras, Baro se sintió la "oveja negra" al decantarse por la bachata. "Nosotros hacemos flamenco, cantamos, bailamos, ¿y tú cómo te tiras por la bacheta?", le decían en casa. Su pasión nació a los 14 años, tras escuchar por primera vez una canción de Juan Luis Guerra en una fiesta de pueblo que, según sus palabras, le "erizó la piel de momento, dije, esto, esto es lo mío".

EFE/ J.P.Gandúl Juan Luis Guerra, en un concierto en Madrid

De 'música de amargue' a patrimonio mundial

La bachata surgió en la década de los 60 como la banda sonora de reuniones informales en los barrios más pobres de la República Dominicana. Durante años fue conocida como 'música de amargue' por sus letras sobre desamor y melancolía, y despreciada por las clases altas, que la consideraban vulgar.

Sin embargo, el tiempo ha transformado radicalmente esa percepción. Lo que antes era un estigma social, hoy es un emblema nacional para la República Dominicana y, desde 2019, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, demostrando una evolución que ha conquistado el mundo.

Una fusión con sello propio

Actualmente, Mario Baro se encuentra trabajando en su próximo disco, 'Bachata en la plazoleta', un proyecto que persigue un objetivo ambicioso.

El artista subraya que no se trata de una mezcla superficial, sino de una búsqueda profunda. "Estamos buscando un sonido nuevo para que no sea simplemente una bachata con una guitarra de fondo o un quejido o algo así, estamos buscando un sonido un poco más auténtico, que mezcle realmente lo que es la República Dominicana con el sur de España", ha explicado.

Aunque cuenta con formación profesional en danza y ha ganado campeonatos internacionales de baile, Baro confiesa su preferencia por el cante. Al preguntarle si prefiere bailar o cantar bachata, no duda en su respuesta:

"Bailando también, pero creo que lo siento más cuando me subo al escenario a cantarla", añade.

En su faceta como compositor, también está rompiendo moldes. Si bien la bachata tradicionalmente se centra en el amor y el desamor, Baro está ampliando los horizontes temáticos.

Le puedes cantar a una ciudad, por ejemplo, como se hace en Cádiz, con el carnaval, ¿por qué no hacerlo en una bachata?", reflexiona.

Conquistando el mercado internacional

La carrera de Mario Baro se ha forjado en gran parte en América, con una notable acogida en mercados tan competitivos como México, Estados Unidos y, sobre todo, Argentina, donde realizó su primera gira en 2015. Abrirse paso como español en un género dominado por artistas latinos ha sido un reto que ha superado con una propuesta distintiva.

Entre sus referentes se encuentra Alejandro Sanz, a quien admira por su capacidad de llevar el flamenco "a esos niveles propios" con un sonido característico. Baro atribuye su riqueza artística a su curiosidad, ya que escucha "de todo, desde flamenco hasta R&B, música clásica".

Con una base de 200.000 seguidores en redes sociales, el artista ya planea su futuro. Actualmente se encuentra cerrando las fechas para una gira que tendrá lugar entre finales de 2026 y principios de 2027, con la que llevará su particular sonido por todo el mundo.