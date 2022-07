Marian Rojas: “Descansar de verdad es un arte, hay gente que se siente mal por no hacer nada”

Que llega el verano y con él las vacaciones. Bueno, vacaciones... con teletrabajo muchas veces. Que nos cuesta dejar de lado el móvil y el correo de la oficina, al final miramos la pantalla casi tanto que cuando estamos en activo, y eso puede suponer un problema. Por eso esta semana nuestra psiquiatra favorita, Marian Rojas, en Fin de Semana con Cristina, da los mejores consejos: “Hay gente a la que le cuesta desconectar, y hay otros a los que les sorprende esto, pero es verdad. Mi padre cierra todo agosto porque es la única forma de desconectar del todo”.

Marian reconoce que “el teletrabajo no ha ayudado porque te ha acostumbrado a llevarte el trabajo a la cama, al pueblo, etc., nuestro cerebro se acostumbra a hábitos, aunque sea tóxico. Te levantas y te sientes culpable si no miras el correo, incluso piensas 'cómo voy a estar tanto tiempo perdiendo el tiempo'. Cuando gente con mucha responsabilidad se ve sin hacer nada se siente mal, los autónomos por ejemplo. El cerebro, es la clave, necesita desconectar, si no lo hacemos no pasamos al sistema nervioso parasimpático, el que ayuda a relajar”. Y la gran revelación es que “parar te quita la inflamación del cuerpo”.

La psiquiatra destalla también que la obsesión por descansar “tampoco ayuda, al final siempre pasan cosas y te ponen en alerta”. Por ello Marian en el audio da los mejores consejos para desconectar de verdad, además de tomar mucho el sol y tener vitamina D: “El cerebro, desconectado, es mucho más creativo”.