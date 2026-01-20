La reflexión de Juanma Castaño sobre los excesos en los discursos de Arbeloa: "En un partido contra el Albacete y otro contra el Levante ha apelado a cosas que suenan casi a cumbre"

El periodista Juanma Castaño ha mostrado su perplejidad ante la gestión comunicativa de Álvaro Arbeloa en su primera semana como entrenador. Durante su intervención en 'El Partidazo de COPE', Castaño ha destacado la desproporción de sus acciones en un periodo de tiempo muy corto, que apenas ha incluido dos partidos frente al Albacete y el Levante. "Es que digo yo, macho, que son seis días", ha reflexionado el comunicador.

Una estrategia de 'momentos cumbre'

Castaño ha enumerado las acciones que considera excesivas para un inicio de mandato, como "apelar al espíritu de Juanito", "posar delante de las Copas de Europa" o "dividir el madridismo". Para el periodista, estas decisiones son impropias de un comienzo. "Has apelado a cosas que suenan casi a momentos cumbre de la temporada", ha sentenciado Castaño, criticando también que hablara de "campañas" en contra o que afirmara que "el fracaso es una parte del camino al éxito" en tan poco tiempo.

Un 'ruido feo' en un ambiente tenso

La reflexión de Castaño ha sido respaldada por el periodista Alfredo Relaño, quien ha añadido que Arbeloa "está destacando por el ruido feo" más que por sus decisiones deportivas. Según Relaño, en el plano futbolístico no se han visto grandes cambios respecto a la etapa anterior, pues sacó "más o menos el equipo que venía jugando con Xabi Alonso" y el juego no varió. Esta situación llega en un momento de descontento de parte de la afición con la directiva de Florentino Pérez.

A pesar de la contundencia de las críticas, en el debate también se ha deslizado la idea de que Arbeloa "se ha puesto de escudo de los jugadores" con esta estrategia comunicativa. Además, se ha reconocido que en el último encuentro "son los cambios los que cambian al equipo", sugiriendo un posible acierto del nuevo técnico desde el banquillo.