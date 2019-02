Margarita Robles sobre el ataque a las tropas españolas en Mali

Tiempo de lectura: 2



El Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado en el que informa de que en la madrugada de este domingo se han producido dos ataques consecutivos con un coche bomba y armas de asalto contra las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Kuolikuoro, en Mali. En las acciones terroristas no han resultado heridos miembros del contingente español desplegados en este centro principal de entrenamiento y formación de la misión EUTM MALI.

La primera acción se produjo pasadas las tres de la madrugada al explotar un coche bomba en el acceso principal a las instalaciones. Algo después se recibió fuego de fusilería dirigido hacia otro segundo acceso al centro, que se prolongó hasta pasadas las cuatro de la mañana.

A causa de este ataque han resultado heridos dos militares de nacionalidad maliense que se encontraban en las inmediaciones del lugar donde se produjo la explosión. Los mismos fueron inmediatamente atendidos por los servicios médicos de la instalación. España mantiene en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mali una fuerza de en torno a 300 militares.

En 'Fin de Semana', la ministra de Defensa, Margarita Robles, quería lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias de los soldados españoles destacados en Mali, “las familias deben estar tranquilas están todos bien, no hay ningún herido entre las tropas españolas, hay dos heridos entre los soldados malienses y no se sabe si puede haber muerto un civil que podría haber pasado en el momento del ataque en una motocicleta". Contaba la titular de Defensa a Cristina López Schlichting que había hablado con el Teniente Coronel que está en el contingente, "nuestras Fuerzas Armadas son siempre tan prudentes, tan discretas, siempre minimizan el sacrificio, la generosidad y la valentía con la que actúan".

Destacaba la Ministra de Defensa que "los camiones iban cargados de explosivos, al menos uno de ellos. Hay que reconocer también el esfuerzo de los militares malienses que han evitado que uno de los camiones explotara", por ello Margarita Robles exaltaba la labor de nuestras tropas en todas las misiones de paz por el mundo, 3000 soldados españoles participan en estas misiones de paz, "nuestros soldados cumplen con total valentía el cumplimiento de Naciones Unidas. Son un orgullo, ya no hay ataques contra un solo país, es un ataque contra todos. Es muy importante la labor que hacen las tropas españolas, no solo protegen la paz y la libertad sino una labor social con las mujeres, con una generación que no sabe de paz. A la paz se contribuye creando a nuevas generaciones que valoren esa paz en muchos sitios, en Mali, en el Líbano. Es muy importante también la labor de formación de las fuerzas armadas de esos países".

En varias ocasiones, a lo largo de la entrevista, Margarita Robles ha querido mandar ese mensaje de tranquilidad a las familias de los soldados y destacar "el coraje y orgullo" de nuestras Fuerzas Armadas, "orgullo de saber que defienden la paz en el mundo con esa generosidad y hacen un trabajo muy importante entre la población civil y son muy estimados entre la población de esos países".

Sobre la situación en Venezuela, la Ministra no ha querido pronunciarse sobre lo que está pasando, " no puedo darle información sobre Venezuela, no tengo esa información y sabe que a mí me gusta mucho el rigor".