Lorenzo Caprile: “Perder a Lucía Bosé fue un palo, me recuerda mucho a mi madre”

Lorenzo Caprile está pasando una cuarentena muy curiosa. Hace años que dejó su casa para reformar y se fue a vivir a un hotel, en el que todavía reside a costa del pago del alquiler de su vivienda original. Pasa los días por “los pasillos de este edifico del siglo XX” como el mismo ha dicho, “puedo subir a la azotea, me dejan usar la cocina y está el recepcionista de retén, además de los dueños del edificio, estoy estupendamente” comenta el juez de Maestros de la Costura.

La situación se ha puesto complicada para todo el mundo, de hecho, Lorenzo comenta “que ahora tengo que renegociar con el inquilino que las está pasando canutas, también tengo que hablar con los del hotel porque aquí nos lo estamos haciendo todos nosotros”. También ha parado el taller de costura, “me ha afectado a mí y a todos los que vivimos del mundo de la moda, un sector nada desdeñable de la economía nacional, porque aquí esas cosas se celebran a lo grande. Nos ha cogido al principio de temporada fuerte y con la hucha vacía”.

Ve la situación un poco complicada porque “nadie sabe nada, no sabemos si va a poder haber eventos de más de 20 o 50 personas, cómo van a ser las bodas o las medidas en mi puesto de trabajo, como tenga que hacerlo a través de una mampara, vamos listos” dice el modisto.

Ahora también ejerce como voluntario de la Cruz Roja, “por lo menos sales y haces una buena obra. En el fondo eres un privilegiado, porque veo situaciones dramáticas todos los días. Te acuestas un poquito mejor, pero esto tiene muy mala pinta. También es bueno salir y ver los pisos-patera para tener un golpe de realidad”.

Ha seguido hablando del confinamiento en el hotel “puedo hacer ejercicio, tengo gimnasio, intento hacerlo todos los días, unos días lo logro y otros no, pero no me encuentro solo” ha dicho Lorenzo Caprile. “También he recibido malas noticias por gente que ha muerto, como Carlos Falcó, porque su hija Sandra es muy amiga mía. Fue un palo muy gordo. También en el caso de Lucía, porque me recordaba a mi madre. De todas formas, quiero mandar el pésame a todas las familias que han perdido a alguien, porque es igual de dramático para todos” ha finalizado Lorenzo Caprile.

