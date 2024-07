Las Supremas de Móstoles en COPE: "Tenemos callos en la garganta por todo lo que hemos trabajado"

Las Supremas de Móstoles comenzaron a dar sus primeros pasos en la música enlos años 80, aunque no fue hasta los 2000 que no se consolidaron como las conocemos hasta ahora.

"En su DNI pone María Victoria, María Luisa y Susana, pero la fama las reconoce como Vicky, Luisi o Susi o lo que es igual... las Supremas", así ha comenzado Cristina dando la beinvenida este trío de Móstoles.

Las Supremas tienen una gran habilidad para entretener y cautivar al público de todas las edades, combinan el talento musical con el sentido del humor y la originalidad en sus actuaciones. Lo que le caracteriza a estas artistas es que están llenas de personalidad y carisma, y por ello no solo hemos escuchado sus grandes canciones, sino que también nos han mostrado su faceta más cercana en varios programas de televisión. Sobre este punto han dicho: "En el momento en el que no sales en la televisión ya estás muerta. No trabajas en la tele, pues no eres nadie", reivindicaba.

¿De dónde viene el nombre de las Supremas?

El origen del nombre es muy curioso, Luisi afirma que fue a raíz del grupo estadounidense formado en 1960, The Supremes lideradas por Diana Ross. El productor de Greta y los Garbo se dirigía a este grupo de hermanas como las Supremas. Y como ellas son de Móstoles, pues así nació de forma muy natural y genuina el nombre de esta banda madrileña.

Orquestas y muchos kilómetros

Así fueron los inicios de Las Supremas, las orquestas fueron la escuela en la que se formaron estas cantantes, y "los kilómetros en las carreteras" añadía una componente del grupo. ¿Qué canciones cantaban en sus comienzos? En realidad, este trío de hermanas han pasado por varios registros diferentes como Queen pasando por el pasodoble y hasta con Isabel Pantoja.

Gracias a las orquestas Luisi y Vicky conocieron a sus parejas en el que ya llevan más de 25 años juntos. Incluso pudieron participar varias veces en el festival de Benidorm.

La orquesta en la que actuaban estas hermanas actuó en 1982 en este certamen interpretando 'Como el viento', y según una de las Supremas ha afirmado que "quedamos terceras porque hubo tongo, yo lo oí entre bambalinas, nos quitaron el premio revelación".

En 1995 regresaron con son 'Dos mujeres'. Y tres años más tarde, se unió Susi a la orquesta, y así estaban las tres como coristas, aunque este grupo que conocemos como Supremas no se consolidó hasta 2005.

Mientras estaban trabajando en las orquestas, este grupo musical pueden decir orgullosas que han participado como coristas con grandes artistas como Camilo Sexto, Paloma San Basilio, Perales, El Fary, Paulina Rubio o Pablo Alborán.

Y llegó la fama

'Eres un enfermo' es la canción que les dio la fama a las Supremas en 2005, se presentaron a Eurovisión, se quedaron a las puertas, y gracias a la televisión le dieron a conocer al público.

Gracias a su primer álbum recibieron estas hermanas un disco de oro por 'A go go'. También en ese mismo año publicaron un libro, 'La maruja libera' en el que el prólogo fue escrito por el mismísimo Joaquín Sabina.