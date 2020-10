Josep Piqué: “En tiempos de incertidumbre no es pertinente criticar las instituciones desde el Gobierno”

El presidente del Foro La Toja, Josep Piqué, ha criticado este domingo los ataques desde algunos de los ministerios del Gobierno hacia la figura del Rey, concretamente las palabras de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien considera “legítimo” los ataques a la institución monárquica. El también ex ministro de ha denunciado que “no es pertinente” que se critiquen las instituciones desde el Gobierno “en tiempos de intranquilidad”.

“Me intranquiliza que esas declaraciones no se hagan como miembro de un partido, sino como miembro de un Gobierno que ha jurada lealtad al Rey y a la Constitución”, criticaba Piqué este domingo en los micrófonos de Fin de Semana de COPE. Según el ex político, las palabras tanto de Díaz como de Iglesias o Alberto Garzón producen “intranquilidad” y asegura que “no es casual que haya sectores de la sociedad que insistamos en que no hay que cuestionar las instituciones, sino apoyarlas y eso es una responsabilidad de los poderes del Estado”.