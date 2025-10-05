COPE
Corrupción y contabilidad paralela en el PSOE

José Luis Ábalos y su hijo custodiaron 470.000 euros en dinero negro del PSOE

Cristina López Schlichting y Beatriz Pérez Otín repasan una jornada convulsa marcada por el escándalo de la “caja B” del PSOE, las multitudinarias protestas pro Palestina, la muerte de Guillermo Fernández Vara y los cambios políticos en República Checa y Japón.

José Luis Ábalosy Koldo García, involucrados en la supuesta “caja B” del PSOE

La investigación sobre la llamada “caja B” del PSOE apunta a pagos en dinero negro y gastos sin justificar vinculados a José Luis Ábalos entre 2017 y 2019. Parte de los fondos, estimados en 470.000 euros, habrían sido custodiados por su hijo, Víctor Ábalos, y gestionados mediante códigos secretos. Los investigadores identificaron además 60.000 euros en ingresos no declarados, de los cuales 17.000 carecen de origen identificado, y más de 95.000 euros en gastos sin justificar, incluidos pagos a terceros y aportaciones a una fundación vinculada al partido. Grabaciones revelan que Koldo García y su esposa empleaban un lenguaje codificado para referirse a dinero, denominando “chistorras” a pagos de 500 euros. 

 El portavoz del PP, Miguel Tellado, sostiene que las pruebas apuntan al uso de dinero negro y ponen en duda la gestión del PSOE. Paralelamente, Begoña Gómez declarará mañana ante el juez Juan Carlos Peinado junto al empresario Juan Carlos Barrabés por presunto tráfico de influencias y corrupción. La causa será juzgada por un jurado popular, y su relación con Pedro Sánchez será clave para decidir si sigue adelante o se archiva.  

Además, miles de personas salieron este fin de semana a las calles de Madrid, Barcelona y otras ciudades para apoyar al pueblo palestino y exigir la ruptura de relaciones con Israel. La protesta, marcada por algunos altercados en Barcelona, dejó también críticas a la ausencia del PSOE. Por otra parte, el ex presidente extremeño y médico forense Guillermo Fernández Vara falleció tras una larga lucha contra el cáncer; su funeral se celebrará este lunes, 6 de octubre, en Olivenza.

En el ámbito internacional, el populista de derecha Andrej Babiš ganó las elecciones en la República Checa con el 36,16 % de los votos, consolidando a su partido ANO como la fuerza más votada y sugiriendo un posible giro nacionalista y euroescéptico, cercano a Moscú. Y por último, la política ultraconservadora Sanae Takaichi se encuentra a un paso de convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno japonés, un liderazgo que marcaría un giro conservador en la política exterior del país.

