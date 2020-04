José Antonio López Guerrero: “No me extrañaría que hubiera confinamiento parcial en octubre”

¿Podrían los perros callejeros haber contribuido a la evolución del coronavirus? Una pregunta que inquieta a muchas personas y motivo por el que en Fin de Semana con Cristina hemos consultado a un experto en el tema: José Antonio López Guerrero, profesor y director del Grupo de Neurovirología de la UAM, además de autor de ‘Virus, ni vivos ni muertos’.

López Guerrero ha explicado que, aunque espera que no ocurra, “el virus puede seguir activo durante el verano, y de hecho no me extrañaría que hubiera confinamiento parcial en octubre”: "Podría haber confinamiento en otoño, hay previsiones de confinamientos durante el próximo año hasta que las vacunas sean una realidad. Aunque los repuntes no serán como los vividos hasta ahora sino menos exigentes si todo va bien".

Sobre los perros y la probabilidad de que contagien, el experto ha explicado que esta teoría tiene su origen en “un catedrático de microbiología chino que comenta que hay una posible relación con coronavirus vistos en algunas especies de perros salvajes y lo pone como ejemplo", sin embargo asegura que, “por ahora, son estudios sin una base científica clara, son solo especulaciones”.

Hablando sobre el reparto de mascarillas y su efectividad, José Antonio no ha dudado en afirmar que “cada mascarilla es un mundo. La que no hay que usar son las que evitan que algo salga pero no que algo entre. Las que ofrecen en el Metro son de un solo uso, aunque si la tratamos correctamente y desinfectamos después podemos volver a usarlas pero de forma limitada”. Sobre esto ha explicado que “lo importante no es cuántas veces la usamos sino saber usarla, manejarla como si estuviera contaminada, usándola por las gamas y siempre con las manos limpias".

Otro tema polémico es el origen de la pandemia, que todo parece indicar que es China: "Es un tema curioso y polémico, pero es cierto porque hay una gran aglomeración humana en algunas zonas concretas y animales salvajes animales, fuente de transmisión. En China se vende y trafican con todo tipo de animales sin control, y es una fuente clara de transmisión de virus entre animales y humanos".