Dr. Jesús Rodríguez Baño: “Es muy importante vacunarse de la gripe para evitar dos pandemias”

Ha costado mucho doblegar la curva de contagios. El estado de alarma en España, el más duro de la UE, logró estabilizar los datos de nuevos infectados y de muertes diarias. En agosto durante varios días hemos visto que los nuevos contagios bajaban, pero la curva en general no deja de subir.

En junio decíamos que, si no extremábamos la precaución y nos relajábamos, había muchas posibilidades de rebrotes, y parece que así ha sido. La pregunta que nos surge a raíz de estos datos es: ¿qué estamos haciendo mal para que la curva vuelva a ser ascendente? Para ello Cristina entrevista al doctor Jesús Rodríguez Baño, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y expresidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, quien ha asegurado que “para saber qué estamos haciendo mal nos faltan información y datos. Las medidas que se han implantado en el país son parecidas y a veces más intensivas de las que hay en otros países y quizás habría que plantearse como hipótesis si la desescalada se hizo demasiado rápido, si las medidas se explicaron bien, si nuestra manera de actuar busca una normalidad que, por desgracia, parece que no es posible, y quizás por ahí pueda haber explicaciones, pero falta información aún”.

“Quizás no hemos sabido transmitir que, cuando nos sentamos con diez amigos a los que vemos habitualmente y con los que tenemos relación normal, ahí tengo que ponerme mascarilla, y eso nos cuesta mucho para darnos cuenta”, explica el doctor Rodríguez.

Según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), el nuevo perfil de enfermo de coronavirus es mujer de mediana edad (38 años) con origen de contagio desconocido o en el ámbito familiar. Anteriormente el perfil era de hombre, así que no solo estamos viendo un cambio de tendencia en las cifras sino en el perfil. Además también han aumentado las hospitalizaciones que, hasta el 14-15 de junio, mostraban tendencia descendente pero vuelven a aumentar en julio. Los casos con fecha entre 10 de mayo hasta el 20 de agosto son 142.411 positivos.

Estos datos “nos informan de que los casos que estamos diagnosticando mayoritariamente no son los mismos de marzo. En marzo eran mil personas que ingresaban en el hospital con diagnóstico grave, y ahora son síntomas leves o gente que ha tenido contacto con personas con síntomas leves, y ese es el perfil de ahora. En la medida en que más personas se contagien de esa manera, más riesgo habrá de que esta enfermedad llegue a las más vulnerables”, detalla Jesús.

“En el ámbito laboral estamos tomando medidas adecuadas y nos obligan a ello, pero no lo hacemos en el ámbito familiar ni en las reuniones con amigos”, reconoce el doctor: “Creo que esto es un buen indicador de dónde pueden estar los problemas”.

En cuanto la vuelta al colegio, la ministra Celaá anunció numerosas medidas para garantizar una vuelta segura a las aulas, contamos las más importantes: mascarillas obligatorias desde los 6 años incluyendo en el transporte escolar. Además, se recomienda su uso en niños de tres a cinco años en esos trayectos. Cada niño tendrá asignado un sitio fijo en el autobús. Distancia física de metro y medio entre alumnos. Toma de temperatura antes de empezar la jornada lectiva a cada alumno y profesor. Lavado frecuente y riguroso de manos, al menos cinco veces al día. Las clases serán ventiladas, al menos, antes y después de cada clase, en el recreo y al final del día. Se intensificará la limpieza de los centros, en especial en los baños y en los lugares de mayor uso.

Nuestro especialista asegura que “es muy importante que se pueda garantizar que la educación será de forma presencial como se está iniciando en la mayor parte de países europeas. Tenemos que hacer lo que sean y parece que estas medidas son razonables. Van a ser un reto muy grande para muchos centros educativos y creo que quizás hemos tardado más de la cuenta, pero si somos capaces de seguir estas medidas la experiencia que hay de otros países, todo indica que no hay más riesgo de transmisión que en otras circunstancias parecidas”.

Sanidad ha autorizado el primer ensayo clínico en España para probar la vacuna de Janssen, en fase 2, en 190 voluntarios. ¿Qué pasos se van a seguir ahora? “Estamos muy esperanzados con que podamos desarrollar una vacuna”, reconoce Rodríguez Baño, que añade que “hay varias en desarrollo y no sabemos cuál va a funcionar mejor o peor, por eso es tan importante que haya varias líneas de investigación al respecto y que en nuestro país haya una”. “Si los datos de las vacunas más avanzadas que están en fase 3 son exitosos y van bien las cosas, incluso antes de final de año deberíamos de tener alguno de estos modelos vacunales con resultados, creo que la apuesta por final de año no es una locura con posibilidad de vacunación para la población general”.

Estamos a las puertas de la llegada de la gripe, ¿puede la vacuna ayudar a prevenir el coronavirus? “Más que prevenir es importante que haya muy poca gripe para que no se junten las dos epidemias y con confundamos las infecciones”, explica el doctor ya que “los cuadros clínicos pueden ser prácticamente iguales para los médicos, con lo cual cuanto menos gripe, mejor. Que haya vacunación masiva, por favor”.

Un asunto muy relevante que nos ha dejado a todos perplejos: está habiendo casos de reinfección, es decir, gente que ha pasado el coronavirus y, pasado un tiempo, ha vuelto a infectarse. ¿Pone en tela de juicio la inmunidad una vez pasada la enfermedad? “Creo que no. En biología lo normal es que haya excepciones, es muy poco frecuente que un fenómeno en biología ocurra en el cien por cien de los casos, prácticamente no ocurre, de manera que era de esperar que hubiera reinfecciones, son las excepciones esperadas. A mí eso me refuerza la idea de que podemos conseguir un cierto grado de inmunidad. La gran duda es su duración, no tanto que se pueda conseguir sino cuánto puede durar”.