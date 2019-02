Jáuregui: "En Venezuela no habrá elecciones antes de seis meses"

Tiempo de lectura: 3



Ramón Jáuregui, eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español, ha repasado en 'Fin de Semana' los últimos acontecimientos internacionales que están marcando, en los últimos meses y semanas, la agenda del Parlamento Europeo en gran gran medida como Cataluña, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los acontecimientos que se vienen sucediendo desde hace una semana en Venezuela.

"Todos hemos estado con la oposición en estos últimos años con Venezuela cuando todo indicaba que en el país había una quiebra de los derechos humanos, de detenciones arbitrarias de los líderes de la oposición, encarcelamientos... Entendimos que la situación requería una pronunciación del Parlamento Europeo coincidente, no era bueno la fractura y lo hemos hecho coincidiendo con los países de la Unión y con la política oficial de la Unión Europea, no comparto que haya habido ninguna discrepancia con la política del Gobierno español, porque este apoyo se hace dentro del contexto que ya es evidente que todos los países de la Unión van a reconocer a Guaidó porque Maduro no va a convocar elecciones en el plazo que se le ha dado. Y en segundo lugar, la resolución pone su énfasis en que un grupo de contacto que la UE ha creado puede facilitar la materialización del único proceso que puede resolver pacíficamente la crisis venezolana que son unas elecciones y esa combinación de esos dos principios propició la resolución de la Unión Europea" explica Jáuregui.

Afirma el eurodiputado que "Guaidó no puede convocar elecciones porque no tiene el aparato electoral. Las elecciones no se van a celebrar en los próximos seis meses porque hay que poner de acuerdo al sistema, tiene que haber una manera de materializar que las elecciones sean creíbles, transparentes, libres e iguales y esa es la clave y eso requiere una presión, que es lo que ha hecho el Gobierno español, le dice a Maduro si no lo haces reconozco a Guaidó y esta es la combinación de la política real en la que estamos".

Ramón Jáuregui defiende, en cierta medida, la mediación llevada a cabo por Rodríguez Zapatero estos últimos años, "estuvo ejerciendo un proceso de mediación aceptado por todas las partes. Y su mediación ha sido reconocida y cargada de necesidad política. Estos últimos acontecimientos no han resuelto la crisis venezolana. La manera en la que se produzca el desenlace del gobierno actual del señor Maduro no está claro, las nuevas elecciones no están claras y hay que recomponer el sistema. ¿Cómo aseguramos que todo el pueblo participe sabiendo que hay un 20 por ciento o más de apoyo a Maduro? Pues esa mediación como la de Zapatero hay que seguir haciéndola aunque no la haga él".

Venezuela no ha sido el único punto de conflicto exterior abordado por el eurodiputado español. Sobre el Brexit, Jáuregui asegura que la sociedad tiene un problema "muchos que creen que el referéndum es un sistema superior de democracia, están muy equivocados. Preguntar al pueblo sobre temas complejos solo hace aumentar la complejidad y el problema. Esa es la esencia del Brexit, los británicos fueron preguntados si que querían irse, dijeron que sí y les ha ocasionado un problema brutal que pone en riesgo hasta el proceso de paz de Irlanda del norte que les llevo solucionarlo 200 años y … .Los políticos británicos han ido al borde de la incompetencia porque las condiciones que ha establecido Europa para que se vayan son condiciones que su Parlamento no asume y la salida sin acuerdo es una catástrofe para todos, pero sobre todo para ellos".

"Vivimos en una especie de conflicto geopolítico" afirma el político español con dos polos, EEUU y Rusia que siguen en conflicto, "a Putin le interesa una Europa débil. Todas estas crisis están generando una ola de neonacionalismo que es lo que quiso evitar Europa. Hay dos tipos de países en la Unión, los que saben que son muy pequeños y los que no lo saben. El futuro depende de una Europa fuerte y el nacionalismo la destruye".

Sobre Cataluña y el comienzo el próximo martes 12 de febrero del juicio del procés, Ramón Jáuregui defiende la independencia de la Justicia española, "ha habido una agresión muy grave al sistema constitucional a partir de septiembre antes del 1-O, y la Justicia tiene que funcionar. Es muy importante recordar que si en un Estado las agresiones a la Constitución no se sancionan, viene la selva. Quiero revindicar la independencia del Tribunal Supremo y la Justicia española. El problema nuestro es que pretendemos una solución política que consiste en la renovación del marco estatutario catalán y aprovechar esa reforma con una reforma de la Constitución, ese doble referéndum pactado, eso es la solución, es el camino, con los españoles votando esa reforma, pero el problema es que no tenemos a gente de los dos lados para estudiar esa reforma. Porque del lado independentista catalán no hay nadie que quiera hacerlo, y en el otro lado, en el nuevo PP hay una corriente política contraria a renovar ese pacto, incluso la constitución y este es el problema de España".