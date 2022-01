Imanol Arias: “’Muerte de un viajante’ es un toro que me ha dado un revolcón y me ha hecho aprender”

La cultura sigue muy viva. Tras unos tortuosos tiempos marcados por la pandemia y el confinamiento ha demostrado que se puede seguir apostando por el arte sin que ello signifique hacer peligrar la salud. Por eso es tan buena noticia que lleguen al teatro obras como la que nos ocupa hoy: Muerte de un viajante. Versión teatral de una de las obras más famosas de Arthur Miller dirigida por Rubén Szuchmacher y adaptada por Natalio Grueso.

Entre su magnífico reparto encontramos el nombre de un amigo del programa al que siempre es un placer recibirle en Fin de Semana con Cristina: Imanol Arias, quien reconoce ser “muy disciplinado”: “Que te retiren así me tiene muy confinado. Lo manejo con cabeza y cuidado, pasé unos días de covid sin síntomas, ya lo he enfrentado y ahora estoy bien, muy feliz de trabajar, de poder levantar el telón. Ahora en Madrid descansamos un poco y nos vamos de gira, pero volvemos. Hoy además es el único día que no hago la serie por las mañanas, llega el sábado y no hago nada aparte de pasear, estoy felizmente cansado. Leo, veo alguna serie, hago mi compra y siento que tengo mis vacaciones”.

Sobre la función en sí, Imanol no puede estar más contento: “Es una delicia, una función que en España se hace cada 20 años, ha habido como cuatro versiones. Siempre en Madrid, nunca ha salido de gira en las capitales españolas. No me había enfrentado a él. Me dicen mis amigos que desde joven decía que quería hacerla, que tenía ganas pero ninguna idea porque no sabía a lo que me iba a enfrentar porque uno cree que tiene un proyecto en la cabeza durante mucho tiempo pero el teatro y el arte se basan mucho en los conceptos de producción, en los conceptos eficaces, y ‘Muerte de un viajante’ se habían hecho las versiones completas pero duraban mucho y la propuesta que nos hicieron desde una compañía privada, primera vez, fue hacer un sprint y a alguien se le ocurrió que se estrenase en Bilbao. Me enfrenté a un toro, me dio un revolcón y hubo un momento en que soñaba que lo hacía y estaba solo, esa es la imagen del pánico, el médico me dijo ‘para una semana y suspende Bilbao’”. “Ahora que ya salgo a pasar con ella a diario estoy feliz pero siento que he pasado una verdadera pandemia, tienes que hacer un esfuerzo y enfrentarte contigo mismo, uno de los trabajos que más me ha enseñado sobre mí mismo”, añade.

Arias reconoce haber aprendido “que ser artista o comunicado es el proceso, lo importante no es lo que hacemos sino que está fuera, en la capacidad de escucha. Se nos tiene que escuchar, nuestra tesitura es la palabra, que no solo sirve para comunicarse sino que encierra muchas más cosas, encierra anhelos, sentimientos… lo ideal es darle importancia a la palabra. En la vida hay un momento en que tienes que ponerte al servicio de lo que hagas y de lo que va a resultar para ti. Es la primera vez que se hace una traducción literal del texto en inglés, muy distinto de cómo se hacía antes”.

Lo más curioso es que Imanol está en escena con su hijo que también es actor: “Al principio era una idea que parecía el deseo de estar arropado, pero alguien muy quiero y experto me dijo ‘el sentido que tiene es hacerla con tu hijo, que es intérprete, y abordar un conflicto generacional que no habéis abordado vosotros”.

‘Muerte de un viajante’ se representa en el Teatro Infanta Isabel.