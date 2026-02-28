HSN te cuenta cómo combatir la aparición de gases e hinchazón tras las comidas
Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, nos habla sobre ello en 'Fin de Semana'
Publicado el
1 min lectura1:12 min escucha
Sin lugar a dudas, la aparición de gases e hinchazón después de las comidas es una de las molestias más extendidas en general.
De hecho, el dolor o la incomodidad que puede llegar a experimentarse, sobre todo cuando es algo recurrente, lastra mucho la calidad de vida de quienes lo padecen.
Hoy en 'Fin de Semana' hemos contado con Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN para consultarle sobre los gases y la hinchazón después de tomar algunos alimentos como legumbres, o bebidas carbonatadas es un quebradero de cabeza para muchos. Nos ha contado que en HSN han diseñado el Bloating Care en el que combinan activos que:
1) Atrapan los gases producidos en la digestión
2) Relajan la zona abdominal
Y esto se traduce en una mejora muy notable de las digestiones.
Podéis buscarlo en la web de HSN y conocer todo sobre su composición y sus beneficios.