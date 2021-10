El hombre que volvió a la Alhambra antes de morir

Si supieras que vas a morir pronto, que te queda poco tiempo... ¿qué te gustaría hacer por última vez? No todo el mundo tiene la terrible suerte de saber cuánto tiempo le queda de vida. Una tragedia anunciada de la que ninguno podemos escapar, pero de la que quizás podamos sacar provecho, y así dejar este mundo con la sensación de que hemos hecho, o vivido algo grande.

Hoy vamos a conocer una historia, de esas que te estremecen, que te erizan el pelo y que consiguen hacerte reflexionar... Este relato, que ha escrito una de sus protagonistas en Twitter, comienza así: “Os voy a contar una historia preciosa, vibrante. Un canto a la vida... Hace 4 años recogí a una pareja en el parador de la Alhambra. Me esperaba la mujer para explicarme que su marido apenas podía caminar. Le pregunté si no era mejor que yo fuera por una silla de ruedas y dijo que no, que él quería hacerlo caminando”.

Blanca Espigares Rooney es arquitecta, especialista en patrimonio y divulgación de la arquitectura andaluza, y acompañó al señor Engels en la última aventura de su vida, visitar la Alhambra caminando: “Tendría alrededor de 90 años. Íbamos tan lentos que cada 30-40 metros necesitaba sentarse. Tardamos una hora en bajar la calle Real. En los descansos yo seguía explicando. Él más emocionado. Al llegar al Palacio de Carlos V, estaba agotado. Apenas 100 metros lo habían dejado exhausto”.

“Estuvieron 5 días en un hotel para que él se recuperara del viaje desde Suiza. Cogieron chófer y vinieron a Granada. Estuvo 2 días en el parador descansando, y ese día, 24 de septiembre, era su cumpleaños. El último que él creía que viviría”, cuenta Blanca.

Al final del recorrido, el señor Engels le confesó a Blanca que le había hecho el hombre más feliz del mundo: “Siempre que cuento esta historia acabo emocionándome”.