Ha visitado el estudio de Fin de Semana Isabel Rojas Estapé. Su nombre necesita pocas presentaciones. Hija del prestigioso Enrique Rojas y hermana pequeña de Marian Rojas, Isabel continúa la pasión familiar por el fascinante mundo de la salud mental.

"Vivir en un mundo tan de emociones me ha ayudado a ser consciente de que todas las personas tenemos cosas buenas y malas. Vivir con mis padres y mis hermanas es un regalazo. Mis apellidos no son una mochila. Me confunden mucho con Marian, por la voz, por cómo nos expresamos... y me pongo como un pavo real. ¡Ojalá ser cómo ella!" decía entre risas.

El mundo de las neuronas, las emociones, los afectos, han formado parte de la vida de la especialista desde su niñez. "Una parte de mí ha sentido la psicología en las venas". Recordaba la costumbre de su padre, Enrique Rojas, de narrarle a ella y sus hermanas cuentos cuyos protagonistas... ¡eran los pacientes! Entremezclaba la imaginación con lo que él vivía en el día a día".

'Necesito un abrazo. La neurona exploradora' es la incursión de Isabel en la literatura infantil. Además de psicóloga, Isabel es periodista: "Siempre tuve anhelo de escribir. Y desde hace años en consulta veo padres que me dicen que no saben cómo ayudar a sus hijos. Cómo sacarles del bucle. Y surgió esta necesidad de escribir para los niños".

Esta primera entrega habla de la tristeza. La idea de la autora es ofrecer guías a los padres para entender a sus hijos... y que los más pequeños sepan comprender todo lo que van sintiendo en su interior. Alegría, rabia y miedo serán las próximas emociones por explorar.

Para mí, tener un hermano en el Cielo... ¡es como tener un ángel de la guarda!" Isabel Rojas Estapé Psicóloga y periodista

Tragedia familiar

De tristeza sabe mucho la familia Rojas. El tercero de los hermanos, Enrique, murió ahogado en una piscina con tres años de vida. Poco tiempo después nació Isabel: "En mi casa se respiraba muchísima tristeza. Mis padres estaban muy afectados. Nací... y había que cuidar de un bebé. Pero con esa tristeza que reinaba en la familia. Curiosamente, con el tiempo... ¡soy la más positiva de la casa! La gente se sorprende porque esto no me ha afectado en el apego ni en la personalidad. Para mí, tener un hermano en el Cielo... ¡es como tener un ángel de la guarda!".

LA OXITOCINA Y EL TACTO

La psicóloga destacaba en conversación con Cristina la importancia que puede tener en la infancia el tacto: "Cuando nacemos, somos puras necesidades y pura sensibilidad, que está muy relacionada con el tacto. De ahí la importancia del famoso 'piel con piel'. Nuestra piel es la barrera que nos conecta con el entorno. Si a un niño no le tocas, no le abrazas, no le das un achuchón... ese niño pone una enorme barrera entre él y el mundo" apuntaba la especialista.

La oxitocina, ese neurotransmisor tan importante del que en Fin de Semana se ha hablado mucho, se pone en marcha cuando recibimos caricias, cariño... y atención, porque si no tenemos a nadie a quien abrazar cerquita... ¡podemos achuchar a nuestra mascota o, incluso, a un peluche! Porque hace el mismo efecto.