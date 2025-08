El hallazgo de la escritora Care Santos en su cumpleaños y dos meses después del fallecimiento de su madre que le hace tomar esta decisión: "La locura se perdona"

Quizá uno de los mayores anhelos del ser humano es vivir una gran historia de amor. Otro, igualmente profundo, es venir de una. Saber que antes de un "nosotros" hubo palabras, miradas, gestos, que nos anticiparon. Hay historias que se heredan porque un día aparecen. Quizá en una caja olvidada, en la letra de alguien que ya no está. Historias que esperan en silencio hasta que alguien las despierta. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la escritora Care Santos. Una de las voces más sólidas y reconocidas de la literatura española contemporánea.

Care Santos

Esta vez la historia no la inventó ella. La historia la encontró a ella. Después de la muerte de su madre, se dio cuenta de que había una caja con más de 200 cartas de su padre que se habían escrito durante años. Eran cartas de amor. De espera. De deseo. Un amor que sobrevivió al tiempo y al silencio y que ahora renacen en forma de novela. 'El amor que pasa' es algo más que un libro. Un homenaje al amor de sus padres y a todo aquello que se transmite, sin darnos cuenta.

Hablamos en 'Fin de Semana' con una autora que ha convertido su archivo íntimo en materia literaria y que nos recuerda que las historias más extraordinarias son las que más cerca tenemos.

"YO SABÍA QUE TENÍA QUE CONTAR ESA HISTORIA; Y ME ALEGRO DE HABER ESPERADO A HACERLO"

A veces, una historia no se inventa. Aparece. En el caso de Care, apareció en forma de legado familiar. Con unas cartas en las que sus padres se hablaban y narraban esa historia de amor. ¿Cómo se escribe una historia que, de algún modo, estaba escrita?

Responde que es difícil porque "esta historia la llevaba escuchando siempre. Esas historias que a ti te parecen que conoces tan bien, en realidad no las conoces, y te das cuenta de que tienes que averiguar, documentarte y esta no es cualquier novela. Para mí, es muy emocionante. Yo sabía que tenía que contarla. Y me alegro de haber esperado a hacerlo".

Care sabía que esas cartas existían. Pero su madre no la dejaba meter mano en esas cartas. Hasta que su mamá falleció.

Lo primero que sintió al leerlas fue "sorpresa, alegría, estupor. Me había resignado a que las cartas no estaban. Lo digo en el libro y no me lo invento. Las encontré el día de mi cumpleaños y fue el mejor regalo que me hizo mi madre 2 meses después de muerta. Las cartas son solamente las de mi padre. Ella las destruyó. Yo creo que antes de nacer yo incluso. Encontré 1.500 páginas de cartas que contenían su aliento, sus planes, su manera de hablar. Pocas cosas nos contienen más que una carta manuscrita".

"es precioso provenir de una historia tan auténtica"

Esta escritora cuenta en 'Fin de Semana' que cuando su padre empezó esa correspondencia "tenía la edad que mi hijo mayor. Sentí alegría porque es precioso provenir de una historia tan auténtica, llena de pasión y amor verdadero. La locura se perdona y se agradece".

Care Santos hizo una lectura emocionada y arrebatadora de esas cartas. Son casi 2 años de cartas "y estuve siguiendo la vida de mi padre durante 2 años. Fue emocionante reencontrarle de esa forma. Luego, la novelista tuvo que imponerse. Seleccionar y dejar muchas cosas fuera. Tenía que sacrificar. Y no era fácil".

Descubrió muchas cosas de su padre. Como, por ejemplo, que era un joven "a medio forjar, con algunas ideas muy estereotipadas, con mucho sentido del humor. Él lo dice mucho en sus cartas. Le sienta bien el traje de hombre serio. En esas cartas, era todavía un jovencito muy alegre, gracioso y amigo de la broma. Todo eso, no dejó de ser una sorpresa".

