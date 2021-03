"Si guardamos rencor al pasado no tendremos fuerzas para mirar hacia el presente y el futuro"

Más de una vez nos hemos podido encontrar en una situación que parece que nos tiene como metidos en un pozo. No sabemos dar solución a los problemas o parece que hemos topado con un techo. Son esos momentos de adversidad los que en el fondo, lo sabemos, nos hacen crecer, aprender y superarnos para seguir el camino. No todo el mundo es capaz, no ya de salir del hoyo, sino convertirse en alguien mejor. Va contra nuestra naturaleza. Ese momento en el que te separas de tu pareja, pierdes el trabajo o pierdes a un ser querido, incluso en estos extremos, se puede aprender de ello...

Todas las claves, con la autora del libro y su familia como protagonistas, vienen recogidas en “Somos Fuerza”, de la editorial Grijalbo. Patricia Ramírez es su autora y cuenta a nivel general lo que ha sido más angustioso: “Sin duda ha sido la incertidumbre, que nos ha tocado a todos los españoles. Necesitamos control porque nos da seguridad. Cada vez que aparece algo en tu cabeza que no podemos controlar, sentimos mucha ansiedad. Nos lleva esto a la fatiga pandémica y a no saber qué hacer” dice la autora.

Hay personas que son presas del pánico, que extreman mucho más las precauciones: “A la población que en general no tenía ansiedad le ha aparecido. Hay gente que ya sufría esto a menor escala, pero los que ya lo tenían, se les ha disparado. Ha habido mucha ansiedad. Hemos estado hiperinformados. Pero nos han dado algunas claves, y las personas que no han conseguido normalizar su vida pese a las normas de seguridad hay que mirar si tienen algo patológico”.

“A mí, por ejemplo, lo que me ha ayudado es desarrollar la voluntad que, con trabajo y esfuerzo, va creciendo en este sentido”. Uno se puede encontrar en distintas ocasiones con la situación que nos anima a crecer en esto, “en el momento de ayudar por la calle a algo, somos capaces de desarrollar. Si no somos capaces de hacerlo, sería el momento de buscar ayuda profesional” comenta Patricia Ramírez.