“El sector turístico es el único capaz de revitalizar de verdad la economía española en un tiempo breve”

El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía española, de hecho millones de empleos dependen de él. Por eso Juan Molas, pte. de la Mesa del Turismo, ha explicado en Fin de Semana con Cristina que ellos instan al Gobierno a “movilizar todos los recursos privados. Si lo hicieran, a mediados de mayo podría estar vacunada el 70 % de la población".

En 2019 alcanzamos los 84 millones de turistas de todo el mundo, “y este año cerraremos, como mucho, con 20 millones, debido también a que en enero, febrero y parte de marzo todavía estábamos en una cierta normalidad. Luego ya la caída por el confinamiento, primero, y luego se recuperó un poco en verano, muy poco, y a finales de agosto desapareció prácticamente el turismo extranjero”.

“Si no se acelera el proceso de vacunación inmediatamente, y nosotros hemos hecho unas propuestas reuniendo a los sectores turísticos más importantes de España”, afirma Molas, “si no usamos todos los recursos, y sin excusas, incrementado el ritmo usando el Ejército, instalaciones hoteleras, feriales e incluso autobuses, podríamos alcanzar una vacunación del 70 % de la población ya en mayo”.

“El otro día el presidente del Gobierno nos dio una mala noticia diciendo que la previsión es no llegar a finales de año con este 70 %, y lógicamente al ritmo que se lleva y con la mala gestión que se está haciendo difícilmente se podrá salvar la temporada y el turismo está al límite de la resistencia”, explica Juan Molas.

El presidente de la Mesa del Turismo detalla que "el sector ocupa 2,7 millones de empleos en su punta alta, incluso en los años de crisis de 2007 a 2014 aguantó muy bien. Ahora hay 500.000 trabajadores en ERTE y ya están desempleados más de 300.000. Una vez finalicen los ERTE en mayo podemos superar, fácilmente, el millón de parados del sector turístico. Puede ser un auténtico problema social y económico".

“Con una política de coordinación con la UE para tener criterios comunes y vacunando todos los días a todas horas incluyendo fines de semana, podríamos alcanzar una llegada de extranjeros de entre 25 y 30 millones aproximadamente, un 40 % de 2019, y tendríamos unas perspectivas renovadas”, afirma Molas.

"El sector turístico es el único capaz de revitalizar de verdad la economía española en un tiempo breve. Por citar el último dato, en 2019 el turismo aportó 40.000 de saldo positivo a la balanza de pagos, y teníamos un PIB del 12,4 % directos y cerca del 18-19 indirecto, y este año 2020 una caída al 4 %, hemos retrocedido 50 años”, detalla el presidente de la Mesa del Turismo.

Molas ha reconocido que les preocupa “que no haya una hoja de ruta clara y que se ponga de acuerdo el Gobierno en sí mismo, que aparentemente es un desorden interno tremendo, y eso que, gracias a Dios, una ministra que nos atiende y que hace lo que puede, pero por desgracia no está en el núcleo duro de las decisiones. Nos preocupa que la clase política pierda el tiempo en tonterías, no en buscar fortaleza de criterio, de inteligencia y buena voluntad, y sobre todo de diálogo con el sector privado".