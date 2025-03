El gesto que haces mientras duermes, que está perjudicando a tu descanso y por el que deberías ir al médico: afecta a tu salud

El próximo viernes, 14 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño. Un alto porcentaje de la población reconoce dormir mal, lo que repercute directamente en su rendimiento al día siguiente.

Se calcula que en España, entre 5 y 7 millones de personas padecen apnea del sueño, un trastorno que puede suponer que el que lo sufre deje de respirar durante un tiempo, derivando en una falta de oxígeno en el cerebro.

En Oregon, Estados Unidos, un estudio ha revelado que la apnea del sueño está relacionada, a lo largo del tiempo, con el desarrollo del Parkinson. Para analizar esta cuestión, en 'Fin de Semana', hemos hablado con el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, el doctor Don Carlos Egea.

Para empezar, el médico pone sobre la mesa la importancia de este problema: "Hemos pasado de una cosa que parecía trivial, del ronquido como símbolo de buen dormir, a que ahora se ha visto que puede producir alteraciones cardiovasculares y ahora, aunque ya le llevábamos la pista desde hace tiempo, Parkinson. Casi dos veces más, el tenerlo que el no tenerlo".

En cuanto a los ronquidos, pueden ser un signo de alerta: "En el momento que uno ronca y alguien, objetiva, su pareja o alguien que hace paradas o que salen con ronquidos estrepitosos, uno debería mirárselo".

Sin embargo, existen múltiples tratamientos: "Hemos encontrado como un bálsamo que una enfermedad que puede ser curada. De hecho, este estudio demuestra que si se trata desaparece ese riesgo. Hay varios tratamientos y conseguimos llegar casi al 95% de la población con diferentes tratamientos y aproximaciones".

La relación entre al apnea del sueño y el parkinson

Respecto a la relación entre la apnea del sueño con enfermedades como el Parkinson, el doctor es claro: "Sabemos desde hace tiempo que la apnea acondiciona dos cosas, que te baje el oxígeno o que se eleve la tensión arterial, eso al final las consecuencias son directamente con problemas cerebrales, con de generación cerebral que hace que se interrumpa el sueño y la regeneración cerebral no se produzca.

Cada vez que uno tiene una apnea, te quedas sin respirar, el tiempo que aguanta puede llegar hasta un minuto y eso hace que te baje el oxígeno y las consecuencias sobre el cerebro y además no limpia de sustancias cada noche del cerebro que es lo que tiene que hacer".

Y añade que el Parkinson "es una enfermedad neurológica que afecta a unos núcleos, esos núcleos se encargan del régimen motor, es como la correa de transmisión de un motor. Si esos núcleos que están en el cerebro son atacados porque les falta oxígeno o porque sus sustancias de degradación, no se eliminan, se va degradando con el tiempo".

¿Es posible prevenir la apnea del sueño?

Ante la pregunta de si es posible prevenir la aparición de la apnea del sueño, Egea es tajante: "No se puede prevenir, lo que sí se puede es que hay tres sillas en esto, los que se duerme mucho, que es fácil detectarlos, los que tienen fragmentación del sueño, que es que dicen oye que me despierto mucho o aquellos que incluso no tienen síntomas, pero que su pareja o su entorno define que tiene un problema porque le ven que hace paradas.

Ambos tres deben consultarlo porque es un bien no de ahora inmediato, sino para cuando seamos más mayores".

Alamy Stock Photo Hombre de pelo largo intentando dormir

La relación con la obesidad

Por último, ha explicado la relación entre esta patología y el exceso de peso: "El 50% de las personas o más que tiene la medida del sueño son obesos y además es que la obesidad si estuviera quieta, pues que cada vez tenemos que no solamente ya son obesos los adultos, sino ya también los niños.

Es una plaga que está haciendo que no solamente tengamos problemas cerebrales o cardiovasculares, sino también problemas de sueño".