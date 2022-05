Un experto en lenguaje no verbal desvela los 4 mensajes que ha mandado Juan Carlos I desde Sanxenxo

Mucha ha sido la expectación tras la llegada de Juan Carlos I a la localidad de Sanxenxo, donde ha participado en la regata como miembro de la tripulación del 'Bribón'. Pocas han sido las palabras del Emérito desde que llegó al municipio gallego, de hecho más significativas han sido si cabe las palabras que no ha pronunciado, la comunicación no verbal.





Por eso, este sábado el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, desvelaba enj Fin de Semana de COPE los cuatro mensajes claves que ha querido enviar Juan Carlos desde Sanxenxo sin pronunciar palabras. “Desde el primer instante he advertido que, aunque no haya declaraciones verbales, no quiere decir que Juan Carlos I no haya mandado cuatro mensajes altos y claros”, explicaba a Cristina López Schlichting.