Eutanasia: El difícil consenso de solicitantes, médicos y jueces

La Fiscalía de Santiago de Compostela está estudiando desde esta semana el caso de Belén, una mujer de 54 años que solicitó la eutanasia por sufrir una enfermedad terminal. Una eutanasia que no se pudo llevar a cabo ya que la madre de esta mujer impidó la entrada a los facultativos en el domicilio familiar. Ahora, la Fiscalía analiza el expediente médico de Belén, la esclerosis múltiple que padece desde hace años, y la opinión de la madre que asegura que su hija no ha sido examinada psiquiátricamente y que ha cambiado de opinión sobre este asunto en varias ocasiones.

Un asunto que ha sido tema de la tertulia de este sábado, con el psiquiatra José Miguel Gaona y el psicólogo forense José Manuel Aguilar: "La ausencia de ese trabajo de análisis psiquiátrico previo me plantea lo banal que consideramos algo tan sumamente importante como es la vida". La directora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, mostraba su perplejidad por el hecho de que se pueda solicitar la eutanasia sin ser examinado psiquiátricamente. El doctor Gaona añadía que en nuestrp país hay más de 150.000 personas que no reciben cuidados paliativos: "Las personas que no se encuentran convenientemente apoyadas desde el punto de vista familiar, psicológico o moral son más proclives a tomar decisiones en contra de su vida".

Y recordaban a Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA que comparte la evolución de su enfermedad y cómo la afronta en sus redes sociales: Un luchador incansable por la vida.

Apuntaba José Manuel Aguilar a que en la sociedad de hoy día no prima el canto a la vida, sino a la individualidad: "El canto al cada uno por su lado, al búscate la vida, al haz lo que quieras. ¡No! Somos una sociedad. Y cuánto más se estructure la sociedad y más tengas posibilidad de apoyo, tú te sentirás integrado. Lo que hay detrás es una increíble soledad del sujeto. Y esa es la peor de las enfermedades".

Gaona compartía algunas situaciones que ha vivido como profesional: "Hace pocos meses, un personaje bastante conocido en nuestro país me llamó para decirme que tenía a la semana siguiente una eutanasia programada en Suiza. Estaba con depresión desde hacía meses. Nosotros le apoyamos, tuvo tratamiento farmacológico y psicológico... y a las pocas personas había cambiado".

