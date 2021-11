“Este año la gripe va a ser más fuerte porque nos estamos relajando con las medidas sanitarias”

Tenemos mucosidad y se nos encienden las alarmas, ¿será covid? Y lo mismo si tosemos o tenemos fiebre. Los síntomas nos ponen en alerta y hacemos bien, pero también hay trucos para saber si tenemos un resfriado, gripe o covid, trucos que nos trae a Fin de Semana con Cristina el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida: “Ha llegado el frío y, con él, tenemos los catarros, gripe y covid, que no se ha ido. El acopio de paracetamoles se debe más que nada a esto. Estamos a las puertas de las avalanchas de gente con gripe”.

La pregunta clave: ¿cómo diferenciar los síntomas? Esteban Pérez Almeida lo explica: “Cuando tenemos una afección de las vías respiratorias altas, lo más probable es que sea un catarro sin más. Dura pocos días y pasa rápido. Otra cosa es el diagnóstico diferencial entre gripe y covid. Gripe es sintomatología brusca, como un palo, dolor muscular fuerte y de cabeza. También hay fiebre y cansancio, pero ante todo dolor de cabeza y muscular. Con la covid esa brusquedad no existe, se va introduciendo más lentamente, poco a poco, y tiene síntomas característicos que no tiene la gripe: anosmia, falta de olfato, ageusia, falta de sabores. Muchos otros casos tienen síntomas digestivos, no es propio de gripe”.

Por supuesto no hay que perder de vista la gripe, que este año va a ser más dura en opinión del experto médico: “Cambia todos los años, por eso hay que vacunarse. Seguro que va a ser una campaña peor que la anterior porque estamos bajando la guardia, veo gente con menos mascarillas. Sigue siendo esencial el lavado de manos. Si este año nos concienciamos y mantenemos la mascarilla y nos lavamos, en los meses de frío, la gripe no tiene por qué ir a más, pero cada año es distinta”. El mensaje final, muy claro: “Vacúnate”.