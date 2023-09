"Escuchar a los lobos aullar en libertad es emocionante... es la naturaleza salvaje en estado puro"

Hace solo unas poquitas horas… ha comenzado el otoño. La verdad es que tenía curiosidad por conocer el origen de esta palabra, ‘otoño’: Tengo que preguntar a nuestro Paco Álvarez (colaborador y autor de ‘Somos romanos’) si la explicación con la que me he topado es correcta: Brujuleando, he encontrado que ‘otoño’ procedería del término latino ‘autumnus’ y podría traducirse como ‘la plenitud del año’.

La verdad es que la descripción me parece muy precisa. Y es que estos días… la naturaleza explota. Los colores ocres lo inundan todo. Aparecen nuevos olores. Nuevos sonidos. Porque el otoño es un espectáculo que no solo se huele y se ve… sino que también se escucha.

Escuchar es algo que hace mucho Carlos de Hita, especialista en la grabación del sonido de la naturaleza. Y ha captado los sonidos más representativos de esta ‘estación de paso’, como él mismo la llama. Desde la berrea de los ciervos, pasando por la caída de las crujientes hojas, las llegada de las primeras nieves, las tormentas, las migraciones de los pájaros.









Esta es una época para muchos melancólica. Termina el calor, comienzan las lluvias. Pero no para Carlos de Hita, que cada otoño vuelve a la llamada de la naturaleza a escuchar, entre otras cosas, la berrea de los ciervos: "Uno de los acontecimientos sonoros más rotundos que se puede escuchar en la naturaleza en España y se produce a finales de septiembre, principios de octubre. Los montes de media España truenan con los bramidos de estos animales". En palabras de Hita, la berrea de los ciervos marca el inicio del otoño. Este, 'Otoño', es el título del libro que ha publicado el naturalista. Su portada es, precisamente, un ciervo.

Y mientras los ciervos braman, otros animales acechan. El lobo ibérico. Carlos de Hita pudo grabar a una manada en un aulladero: "Por estas fechas, la manada de lobos (un grupo familiar), todas las tardes - noches se reúnen y aúllan. Es una llamada de cohesión y amistad. Para un naturalista, escuchar a unos lobos aullando en libertad es la sensación más conmovedora, emocionante... es la naturaleza salvaje en estado puro. Y eso pasa en otoño".

Los cambios del otoño también se observan en el cielo. Con la llegada de las grullas: "A finales de octubre, inicios de noviembre, llegan en masa. A mí me parece que traen buenas noticias, vienen tan alegres y tan contentas a cualquier laguna del interior... traen la noticia de que el invierno no es tan malo. Me dan mucha alegría las grullas".









En el extremo contrario a las grullas... los osos pardos: "Es un animal cuya voz no forma parte del paisaje sonoro. Son muy silenciosos pero cuando estás cerca de ellos hacen gruñidos extraños. Los osos merodean ahora por todos los montes de la cordillera cantábrica y por el Pirineo porque se están alimentando de castañas, bellotas, moras, frambuesas, manzanas, hayucos... están comiendo y engordando para que cuando llegue el frío de verdad poder aletargarse en su cueva".

Hay un sonido especialmente importante para Carlos de Hita, que recoge en este libro a través de los códigos QR. Y es el del lince ibérico: "Es un sonido muy importante. Los linces se extinguían, hace unos años quedaban muy pocos. Estaban prácticamente extinguidos. Se ha actuado bien, se ha trabajado en conversación y reproducción en cautividad, y ya no están en peligro. Poder grabar un sonido que hace 20 años era prácticamente inexistente, grabarlo, contarlo a la gente y ponerlo en la radio me parece que es un mensaje positivo. La conservación de la naturaleza puede funcionar si se hace bien. Ese maullido es un símbolo".

