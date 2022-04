Emilio Calatayud: “La suspensión de la pena a Juana Rivas es polémica; la clave, en la acusación particular”

Emilio Calatayud sorprende a Cristina en Fin de Semana con lo que cuenta hoy sobre el caso de Juana Rivas, que recientemente ha sido beneficiada por la Audiencia Provincial de Granada: “Fue un caso muy mediático y, para mí, estuvo mal asesorada por todas las feministas. Después el indulto, que es del Gobierno y me parece muy bien, hay que decir que estoy de acuerdo con la suspensión de la pena, le quedan cinco meses de prisión y hay que decir, que no se comenta en los medios y es buen gesto, que la acusación particular, el abogado del padre, está conforme con ese beneficio. Pide la acusación particular que se suspenda por ese tiempo pero con la obligación de hacer los cursos de parentalidad positiva y además no tiene antecedentes penales”.

El juez de menores asegura que “es un gesto de generosidad por parte de la acusación intentar regularizar las cosas y mantener buena relación con los hijos. El problema de la Justicia es que sabes cómo entras pero no cómo sales”.

Ahora bien, ¿y si en lugar de haber sido la madre hubiera sido el padre? “No habría sido igual, para nada”, reconoce Emilio, que en todo caso explica que “la Justicia Penal tiene que buscar la reinserción y aquí la acusación colabora y mira por el interés de los niños, así que vamos a tranquilizar las cosas. Tiene que haber sentido común y buscar el interés del menor, que no siempre coincide con los intereses de los padres, y ahí entra la Fiscalía. A veces se nos olvida el del menor”.