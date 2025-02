Dos novios se casan a distancia y, lo que vive uno de ellos, les obliga a tomar esta drástica decisión

San Valentín se aproxima y, en 'Fin de Semana', hemos querido celebrar el amor. Y también descubrir grandes historias de enamorados que nos han descubierto nuestros queridos oyentes. Destacamos el relato de esta oyente, que relata que sus padres se casaron por poderes "porque mi padre se marchó a Uruguay buscando una vida mejor. Mi madre se quedó en Madrid y se casó aquí. La acompañó la familia y pensando en marcharse después allí, ya casada".

Sin embargo, la situación en Uruguay "no era la que pensaban. Las cosas empeoraron. Y mi padre volvió. Estuvieron 55 años casados. Hasta que falleció mi padre". Así, la drástica decisión que tomó su padre fue el hecho de tener que volver a España ante la situación que atravesaba Uruguay.

En 'La Tarde', hace un tiempo, también se dio voz a una gran historia de amor. En este caso, protagonizada por Marino y Asun. De Palencia. No tiene desperdicio. Por eso queremos que la descubras.

Con 87 y 84 años respectivamente, Marino y Asunción personifican la fortaleza de un amor que ha sobrevivido a los desafíos de la vida. Desde su primer encuentro en la plaza del pueblo hasta los obstáculos superados juntos, su historia es un testimonio de perseverancia y complicidad. "Hubo de todo. No creas tú que todo ha sido vida y dulzura. Porque, oye, discutir siempre se discute.

Pero siempre teniéndonos a la vera, estando a la vera", asegura Asun. Ambos dicen ser muy felices y seguir enamorados como el primer día. Pero, ¿cuál es el secreto? "Todo es siguiéndonos, comprendiéndonos. Y aguantar a una persona y los que estén alrededor es una base de comprensión. Algunas veces hay que perdonar, otras buscar. Pero sobre todo cuidarse y tener muchos detalles", relata Marino.

Su historia no siempre fue fácil. Marino vendía piezas de barro con su padre en el pueblo de Asun, Villambroz. Se veían en la plaza y comenzaron a enamorarse. Sin embargo, los padres de ella "no me veían bien", cuenta Mariano. Con el tiempo, él se fue a Madrid y unos años después, se casaron. Ahora, ya son 63 años que han cumplido juntos.

"Lo mejor de Marino es que es muy sensible y tengo que estar siempre al lado de él", cuenta ella. "Asun ha sido muy trabajadora. Increíble. En vez de tener un negocio, cuidaba a los abuelos, a los niños y a mí, porque yo siempre que iba, la comida estaba hecha", recuerda su esposo emocionado.

¿Quién era San Valentín y por qué se le asocia al amor?

Como te decíamos, en 'Fin de Semana' celebramos el amor... ante la próxima llegada del Día de San Valentín. Por eso, aprovechamos esta premisa para preguntarnos lo siguiente: ¿Quién era?

Jesús Luis Sacristán, el experto en el santoral de la cadena COPE, ha contado en Herrera en COPE Ávila la curiosa historia de este santo italiano que vivió 98 años y cuyos restos se encuentran en Roma.

Es un santo que se asocia a los enamorados porque fue el párroco encargado de casar a las familias católicas en la época del imperio Romano, del emperador Claudio II entre el año 267 y el 270 después de cristo. San Valentín era el encargado de casar a las familias católicas y por ello el emperador le mandó ejecutar.

Dice la tradición, que el sacerdote procedía de una familia noble, pero a pesar de la nobleza de sus progenitores, era una persona que vivía en la absoluta sencillez.

Era muy desprendido, incluso todos los bienes que poseía en su casa y que consideraba que podía prescindir de ellos los vendió para seguir el camino del Evangelio, que asegura en sus páginas que “si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes”. San Valentín pensó que la mejor forma de servir su fe en su condición de cristiano, era desprenderse de todo para dedicarse de lleno a toda la gente que asistía como sacerdote.

La historia cristiana recuerda que fue el Papa Gelasio I quien canonizó al sacerdote Valentín a finales del siglo V durante el mes de febrero, de ahí que se celebre el 14 de febrero el día de los enamorados. Además fue también el día en el que se ejecutó y murió el santo. Escucha aquí la entrevista con Jesús Luis Sacristán en la que relata la historia de San Valentín.