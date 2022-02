“Dicen que un padre que pide perdón a su hijo pierde autoridad, pero a nosotros nos gusta hacerlo”

“El matrimonio es +” es el lema de la Conferencia Episcopal Española (CEE) con el que celebra, del 14 al 20 de febrero, la Semana del Matrimonio. Una iniciativa que se ha puesto en marcha a través de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la vida con el objetivo de que los matrimonios católicos renueven su compromiso y para mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio.

Con este proyecto, la CEE se une al Año Familia Amoris Laetitia, convocado por el papa Francisco. Con este motivo queremos en Fin de Semana con Rosa Rosado hablamos con un matrimonio partícipe de dicha iniciativa: Lola y Javier, padres de siete hijos.

Lola y Javier cuentan cómo es la receta para lograr tiempo libre, un vídeo suyo muy divertido: “Lo logramos cuando los niños se van a la cama, ahí aprovechamos y estamos juntos, además grabando vídeos, nos lo pasamos muy bien. Otro ingrediente es la paciencia, siempre es tira y afloja, saber negociar, llegar a puntos en común porque una familia numerosa la necesita, y yo como madre tengo mil cosas en la cabeza”, añade Lola.

Y, además reírse, “hubo un día en el que estuve a punto de ponerme un pósit que pusiera ’no dejo el mando de la tele’”.

¿Y las pantallas? Lo tienen claro: “Tiene que haber muchos límites con los niños. La regla de oro es no coger nuestros móviles, ellos no saben la clave y no lo cogen, punto. Tenemos consola porque compramos una de juegos antiguos pero no tienen juegos adictivos, no pueden estar más de 15 minutos con ella porque te aburres. Siempre con dos mandos, nunca solos”.

Otra clave esencial: pedirse perdón. “Que un padre pida perdón a su hijo es normal para nosotros, pero parece que hoy en día no lo es. Me han dicho que puedo perder autoridad por ello pero yo no lo creo, me gusta mucho hacerlo”, asegura Javier.