Diana Navarro: “Solo iría a Eurovisión si me dejaran llevar bata de cola y mi historia coplera-flamenca”

Diana Navarro, cantante española y actriz de teatro, ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde ha reconocido “haber pasado por cosas muy gordas y, además, ser buena actriz”: “Aquí en el Teatro Marquina, con ‘En tierra extraña’, tengo la oportunidad de ser actriz de teatro y damos vida a Concha Piquer, Lorca y Rafael de León, pues sí, es que viví algo tremendo y sencillo como un mal querer y que, además, me estoy formando como actriz de teatro y dicen que soy buena”.

Recordando ‘Sola’, de 2005, Diana explica que, a lo largo de su carrera, se ha especializado “en el más difícil todavía” por esa pasión que le tiene “a las saetas”, y eso le ha hecho ser capaz de “emitir notas muy potentes”, así que “mientras la vida y salud lo permitan” espera poder seguir así.

Ahora ha podido llevar a cabo su sueño de ser actriz de teatro, debutó en noviembre con la obra ‘Tierra extraña’ y llenó todos los días la sala durante dos meses, y ahora en el Teatro Marquina hasta mayo: “Llevo formándome como actriz de teatro desde 2010 con un máster de interpretación para cine y televisión, pero el teatro era como palabras mayores, soñar más alto. Un día recibí un mensaje de Juan Carlos Rubio, me cuenta el proyecto y me quedo obnubilada porque Concha Picar siempre me ha acompañado desde que empecé a cantar coplas, ella es el abecedario de las coplas”.

Para ella, “Doña Concha se ganó el mérito de ser la reina de la copla. Para aprender a cantarlas tienes que escucharla a ella, es su origen, y cuando conoces su vida da más sentido a todo. Fue una adelantada a su tiempo, una feminista que se puso el mundo por montera y pagaba multas por cantar las canciones tal y como eran escritas por los poetas, sin pasar por la censura, de armas tomar, con un carácter muy fuerte y mucha gente llegó a decir que no era muy buena, pero cuando conoces toda su vida creo que empatizas y entiendes porqué tenía que tener ese carácter de mujer en esa época. O eras así o no te tomaban en serio”, relata Diana.

Lo sorprendente es que en 2009, tras tres discos, tocó fondo: “Fue una experiencia muy simple, un mal querer, y descubrí que no me quería como persona y algo fallaba, y como tengo una personalidad tan exigente conmigo mismo me echaba las culpas de todo; evidentemente con el tiempo me di cuenta de que eso no era así, que no soy la culpable de todo y la parte de la que sí intenté mejorarla y sanarla mediante oración y eneagramas, una corriente muy interesante que me ha ayudado. Todo eso hizo posible casarme conmigo misma, aceptarme, me caso con mi artista y soy feliz”.

Navarro estuvo a punto de ir a Eurovisión, algo que le sigue apeteciendo: “Claro que sí, como experiencia me encantaría pero ya viendo el Benidorm Festival que han hecho tan maravillosamente bien, creo que debe seguir por ahí y que deben ir artistas que utilicen esa plataforma para darse a conocer y potenciar su carrera. Iría pero no pasaría por un concurso, si fuera yo con mi bata de cola y mi historia coplera-flamenca-sinfónica y para vivir la experiencia. En todo caso creo que el Benidorm Festival fue genial y el jurado estuvo muy acertado aunque no explicaron bien que la audiencia no decidía en exclusiva, pero creo que eran muy profesionales y los artistas, excelentes”.





