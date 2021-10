“El derecho al olvido en internet existe y es muy importante conocerlo para ejercitarlo”

Muchas webs nos piden datos nuestros para continuar navegando, sea para comprar algo o sea para sencillamente consultarlo. Y los metemos, pero entonces caemos en la cuenta de que, quizás, no tendríamos que haberlo hecho y queremos que los borren, ¿se puede?

Nuestra cerebrito, Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, resuelve en Fin de Semana las dudas que podamos tener: “El derecho al olvido es muy importante, el que tienes de que los buscadores no muestren cierta información tuya en los resultados. Cuando se teclee tu nombre, que eso aparezca porque contraviene alguno de tus derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, la intimidad o la propia imagen. Es verdad que no es igual de fácil de implantar en las distintas jurisdicciones pero se creó precedente en 2009 cuando el TSJ de la UE dijo que el derecho al olvido estaba reconocido y obligó a Google a borrar información que un ciudadano había pedido que borrasen”.

Por desgracia, y como explica Stella, “no hay forma de saber a ciencia cierta que la empresa ha borrado lo que solicitamos”, pero sí que podemos verificar que en las búsquedas no salimos: “Tan fácil como buscar nuestro nombre y ver si seguimos saliendo, si no es que lo ha borrado. Si realmente lo ha eliminado de sus servidores es otra historia, hay que hacer una auditoría técnica y es más complicado”.

“Todo lo que generamos con nuestra navegación pasa por las compañías de telecomunicaciones y saben dónde estamos, quizás no lo que pedimos pero sí que estamos allí”, explica Stella, “y eso están obligados a borrarlos pasados dos años”. “Al final las máquinas que llevamos en los bolsillos son ordenadores personales y son ventanas al mundo que van diciendo dónde estamos porque no dejan de cuadrarnos a cada paso que damos”, añade.