“Dejarás de fumar sin esfuerzo y sin ganar kilos de más cuando lo hagas por ti mismo y por hartazgo”

Uno de los propósitos del nuevo año suele ser dejar de fumar, y es uno de los que más rápido se abandona porque, seamos sinceros, cuesta mucho, sobre todo para los fumadores empedernidos. Es entonces cuando buscamos ayuda, que siempre se agradece.

En este caso la ayuda parece la definitiva o así la ha llamado su autor: ‘Por fin vas a dejar de fumar. El método definitivo para abandonar tu adicción al tabaco’, escrito por Ángel Castillo, terapeuta y empresario, que ha pasado por Fin de Semana con Rosa Rosado para explicar su secreto: “Todos tienen en mente que es difícil cuando en realidad es muy sencillo. Yo marco unos parámetros de conducta totalmente distintos de los que estamos habituados cuando queremos dejarlo, y hay una parte muy importante que es el miedo anticipatorio de todo fumador a enfrentarse a su día a día sin un cigarro, eso hace que la persona que va a intentarlo empiece mal”.

Hay que destacar algo que, a priori, parece sorprendente: en las primeras líneas promete lograrlo sin esfuerzo ni sustitutos para el tabaco, y él lo explica: “Llevo 16 años impartiendo cursos para dejarlo y el 90 por ciento de los que van lo logran, lo que hay que saber son los trucos que uno necesita aplicarse para que no cueste. Unas pautas muy sencillas que marco en él y por qué debemos hacerlas”.

“Siempre digo que hay que llevar el tabaco encima, llevándolo en el bolsillo le decimos al inconsciente que va sin miedo”, explica el autor, que añade que el síndrome de abstinencia “hay que ponerle en tela de juicio” porque “hay personas que pueden estar horas y horas sin fumar, como las que viajan”.

Castillo añade que “es importante no decírselo a nadie, mantenerlo en secreto, para que nadie te presione, nadie te diga que puedes con el síndrome de abstinencia, así no tienes que obligarte a esforzarte ni a luchar. Lo importante es la orden que das al cerebro, el tabaco no puede ser un reto ni una meta sino un pequeño objetivo”.

La pregunta del millón: ¿cuál es el momento idóneo para dejar de fumar? “Cuando nos damos cuenta de que nos hemos cansado de fumar… eso no hay que buscarlo. Es el momento cuando estamos hartos y nos damos cuenta de que no nos aporta nada, nos cuestionamos para qué seguimos fumando”, relata el escritor.