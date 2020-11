Davide Morana: “Perder los cuatro miembros ha hecho que mi vida cambie para bien”

Con 24 años estás en la flor de la vida, con toda la vida por delante valga la redundancia. Y puedes ser atleta, con una vitalidad gigantesca y capacidad para superarte a diario. Pero entonces llegan unas molestias en la garganta, parece una gripe y de hecho es el primer diagnóstico.

Muy poco después esas molestias pasan a ser algo mucho más grave y el diagnóstico cambia radicalmente: es una meningitis bacteriana y te ves en la UCI del hospital debatiéndote entre la vida y la muerte. Tras despertar del coma descubres una de las cosas más duras que te pueden pasar: ya no tienes extremidades, estás sin brazos ni piernas.

UN PUNTO DE GIRO DRAMÁTICO... PARA BIEN

Esto no es la premisa de ninguna película, es la vida real de Davide Morana, atleta y conferenciante. Davide tenía los síntomas típicos de la gripe, pero todo cambió en pocas horas: “Cecilia ha logrado plasmar la historia de mi superación. Iba a ser una tragedia y resultó ser algo ventajoso. Desde aquel terrible momento mi vida cambió para bien, la enfermedad apareció de un día a otro, siempre he sido atleta con buenos hábitos, trabajaba y estudiaba. La enfermedad me cogió de sorpresa una noche de enero de 2018 me encontraba mal, parecía gripe y de hecho en urgencias me dijeron gripe y me mandaron a casa con un par de medicinas. Al día siguiente el escenario fue mucho peor con los verdaderos síntomas de la meningitis y me indujeron el coma para mantenerme vivo. Al despertar aún no tenía las amputaciones hechas, pero las extremidades estaban totalmente ennegrecidas, ya no eran mías".

Davide no dejó ni por un segundo de hacer ejercicio: “El deporte con disciplina es superación, te obliga a lucha por cada objetivo. Sin saberlo, a la hora de encontrarme y enfrentarme a la meningitis, estaba poniendo en acto todos esos valores y actitudes".

El problema llegó del lado económico ya que la Seguridad Social apenas le financiaba las prótesis: “Las de buena calidad, ni de lejos. Un chico sin cuatro miembros necesita materiales de calidad para una rehabilitación en condiciones. Lo más duro es depender de los demás. Nos quitan la independencia y nos sentimos perdidos, y yo necesitaba la mía. Al saber que la Seg. Social nos financiaba un 3 % y las prótesis costaban 5.000 euros vimos que no era viable", pero entonces entró en juego Cecilia, su novia: “Montó una web con una cuenta bancaria para donaciones. Sin ella y sin la solidaridad de la gente no estaría aquí hablando contigo".

DESPERTAR, VER LA SITUACIÓN Y PONERSE EN MARCHA

Davide se inspiró en otros deportistas que colgaban en Instagram sus hazañas: “Lo hice, me puse a hacer deporte. Les vi a ellos y se me materializó la idea de hacer deporte y correr, no conllevó ningún tipo de fatiga o de esfuerzo, y ojalá llegue a la paraolimpiada”.

No solo eso, Davide tiene un libro, ‘Arriba la vida’, escrito por Cecilia: “’’Arriba la vida’ es mi filosofía de vida. El libro no es solo la historia de un chico amputado, es una historia de vida real, a pesar de los golpes duros diarios siempre hay salida. Arriba la vida siempre, en la guerra y en la paz. El coronavirus lo vivo con serenidad, es algo momentáneo y va a pasar. Con paciencia, aguante y constancia se puede superar todo. Los problemas no son para siempre, están ahí para fortalecer, no para perjudicar. Hay que tener paciencia y no quejarse demasiado. Mi vida ha cambiado en positivo porque desde la pérdida de mis cuatro miembros he ganado mucho más que cuatro muñones o una segunda oportunidad. He ganado amistades, experiencia, para relativizar los problemas".

“Estoy bien, vivo, tengo muchos proyectos por delante muy ilusionantes que me van a permitir conocer gente maravillosa, compartir momentos maravillosos y no consigo mirar hacia el pasado con rencor", afirma sin ambages, “miro atrás y el sentimiento que pruebo es gratitud, nada más", finaliza el atleta.