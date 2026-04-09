David Sánchez cree que la eliminatoria ante el Atlético está "muy cercana a la muerte deportiva culé" y sentencia a un jugador del Barça: "Está más para el Barcelona Legends"

El periodista David Sánchez ha ofrecido un duro análisis en El Partidazo de COPE sobre la situación del FC Barcelona tras su derrota en la Champions League por 0-2 ante el Atlético de Madrid. Para Sánchez, la eliminatoria está prácticamente decidida, describiendo el escenario como "muy cercano a la muerte culé".

El partido de vuelta se jugará el próximo martes en el Metropolitano también a las 21:00h como el choque de esta noche.

La expulsión de Cubarsí

Aunque ha señalado la "torpeza de Cubarsí" en la jugada que le costó la expulsión, y la ha comparado con la de Araujo frente al PSG, el periodista ha matizado que, para él, ese no es el problema más grave. "En Europa esto te penaliza y de qué manera", ha comentado sobre la acción, pero ha desviado el foco hacia el ataque.

EFE Kovacs expulsa a Cubarsí durante el Barcelona-Atlético

Un ataque "justito" para la élite

Para David Sánchez, el principal problema del equipo es otro. "Para mí lo más grave no es eso, es que llegas con muchas bajas, que llegas físicamente muy tocado y que es un drama lo de la delantera del Barcelona en este tramo de temporada", ha sentenciado.

El análisis de los atacantes ha sido demoledor, especialmente con Robert Lewandowski. Sánchez considera que el polaco "está más para el Barcelona Legends que no para el primer equipo".

EFE Lewandowski, ante Marcos Llorente durante el Barça-Atlético

Tampoco se han librado de las críticas Ferrán Torres, a quien ha definido como un "ex Tiburón, que lleva 3 meses sin marcarle un gol al arcoíris", y Rashford, de quien opina que "tiene una prensa descomunal, pero que es un delantero justito para ser titular en el en el Barcelona".

Debido a esta falta de pólvora, el comunicador ve la remontada como una quimera. "Con esos números ofensivos es muy complicado tirar del carro", ha afirmado, concluyendo que "es un milagro imposible imaginar que con estos delanteros vas a ser capaz de meterle 3 de diferencia al Atlético en el Metropolitano".