CaixaBank se consolida como líder del microcrédito en España a través de MicroBank

En el programa 'Herrera en COPE', de la mano de Carlos Herrera, Pilar García de la Granja ha desgranado las claves del impulso económico que ofrece CaixaBank a través de los microcréditos. Según los datos aportados, España lidera la concesión de microcréditos en Europa, con un volumen anual de préstamos que supera los 2.000 millones de euros.

Cifras récord de MicroBank

Dentro de este contexto, MicroBank, el banco social de CaixaBank, se erige como la entidad principal en esta labor. El año pasado, la entidad experimentó un notable aumento en su actividad, con un crecimiento del 19% en los microcréditos concedidos a emprendedores y un 21% en los destinados a familias, en comparación con el ejercicio anterior.

En términos globales, MicroBank cerró 2023 con un balance muy positivo, gestionando casi 278.000 operaciones por un valor total que rozó los 500 millones de euros. Este impulso financiero se ha convertido en una herramienta fundamental para el autoempleo y el bienestar de los hogares.

El motor del empleo y el emprendimiento femenino

Los principales beneficiarios de esta financiación han sido el sector servicios y el comercio minorista, que se consolidan como motores clave para la creación de empleo en el país. Además, se ha puesto un foco especial en el emprendimiento femenino y en el apoyo a las economías familiares, dos de los colectivos que más han aprovechado estos recursos.

La estrategia de CaixaBank se traduce directamente en un avance para miles de negocios y en la creación de nuevos puestos de trabajo. Desde la propia entidad, reafirman su compromiso social con el mensaje: "En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros".