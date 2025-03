Cristina Almeida: "Exigimos ser madres sin que nos castiguen por ello"

"Mucha gente piensa que por pensar distinto no se pueden ser amigas". Cristina Almeida, abogada laboralista e histórica defensora de los derechos de las mujeres, ha comenzado su intervención en Fin de Semana en el 8-M recordando a Paloma Gómez Borrero, gran amiga suya pese al abismo ideológico que las separaba.

En el Día de la Mujer, Almeida ha explicado qué significa para ella ser feminista: "Querer ser mujer con todos los derechos y obligaciones pero con libertad para serlo. Sin discriminación, en el trabajo, cuando vas a tener un hijo y te despiden, que no te discriminen en el trabajo (...) se es más mujer cuando se lucha por los derechos de las mujeres. Eso, para mí, es ser feminista".

A sus 80 años, la abogada es una luchadora incansable. A lo largo de su vida, el papel y la concepción social de la mujer han ido evolucionando. Pero aún queda trabajo para hacer: "La gente joven tiene un problema básico. ¡Dan la democracia por obtenida! Se sienten libres, con problemas, pero libres. No tenemos que luchar por la libertad (...) no tienen esos problemas pero tienen otros que es, precisamente, enriquecer de derechos la democracia. La mujer moderna tiene que estar en la lucha por la igualdad pero también por mejorar las condiciones de vida, los alquileres... cosas que les afectan. La democracia, si no se cuida, puede desaparecer. Y estamos en tiempos de riesgo".

"El machismo está en todos lados y están maleducados desde pequeños, aunque luego sean revolucionarios. Que todos caigan por el puterío y el abuso me parece terrible y triste" Cristina Almeida Abogada laboralista e histórica feminista

En opinión de la histórica abogada laboralista, "una mujer moderna no puede admitir que volvamos atrás. Te lo digo yo que tengo 80 años y no me considero lejana de ningún movimiento de ahora". Celebrar el 8-M sigue teniendo sentido, alegaba la letrada: "Hay que reconocer que la maternidad no es una carga, si no una función social. Y que, por tanto, no podemos tener miedo a quedarnos embarazadas, a retrasar la fecha de ser madre por temor a perder la profesional... Parecemos muy modernas pero si tenemos una tripita, podemos perder la carrera profesional por la maternidad"

La jornada del 8-M va a reunir a miles de mujeres en España en un día que promete ser lluvioso y que llega tras las denuncias de acoso sexual a algunos miembros de Podemos, como Errejón o Monedero: "El machismo está en todos lados y están maleducados desde pequeños, aunque luego sean revolucionarios. Que todos caigan por el puterío y el abuso me parece terrible y triste. ¡Y no porque sea la izquierda! Me da igual que sea izquierda o la derecha. Me da pena que gente que es tan inteligente, que han sido excelentes parlamentarios, como Errejón, y resulta que luego estaba abusando de una... es terrible".

El movimiento feminista ha sufrido en los últimos años una brecha, que se materializa en las dos marchas que se han convocado este sábado en la capital: la inclusión del transfeminismo o la abolición de la prostitución son algunos de los puntos de discrepancia: "Yo estoy contra la prostitución, soy abolicionista. En un 90% hay trata de mujeres, de trata blanca, de explotación hasta unos extremos... que digas que esa mujer vende libremente su cuerpo cuando unos tías las vigilan y las pegan... ¿Qué me hablas de sexo, si me hablas de explotación de mujeres y agresión? Aunque yo piense eso, si hay otros que quieren decir que la prostitución es una libertad de cuerpo... que se las apañen. Que compren el cuerpo que quieran. Pero cuando se compra a una mujer, todas estamos en riesgo de que piensen que nos pueden comprar. Y eso nos perjudica a todas".

