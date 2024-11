¿Es la corrupción algo inherente al ser humano? "Vino a mi consulta con 32.000 euros en un sobre para..."

En una semana en la que el nombre de Víctor de Aldama ha copado todos los titulares, en Fin de Semana nos hemos planteado una serie de cuestiones: ¿Es el ser humano corrupto por naturaleza? ¿Es posible evitar caer en actos corruptos? ¿Es la avaricia inherente al ser humano? A estas preguntas han tratado de responder en la Tertulia de Fin de Semana José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar.

Para Aguilar, psicólogo y profesor en la Universidad Loyola de Andalucía, aquellos sujetos que hoy deciden dedicarse a la política "la usan como medio para su provecho. Siempre se había concebido como un servicio público, para servir al ciudadano, desde época griega y hasta ahora. Pero esto ha cambiado".

Gaona es psiquiatra forense y englobaba la corrupción en la serie de tendencias "propias de la supervivencia del ser humano: acumulación de riqueza y de bienestar en un momento dado (...) ¿Qué necesidad tiene esta mayor parte de corruptos -con mucho dinero- que no pueden evitar robar?".

En consulta me ofrecieron 32.000 euros en efectivo para que yo emitiera un informe en el que dijera tal cosa" José Manuel Aguilar Psicólogo forense

La corrupción está presente en todos los niveles sociales, no solo en la esfera de los políticos. Prueba de ello es la anécdota que ha compartido Aguilar este sábado: "Llegaron a mi consulta con un sobre en el que había 32.000 euros en efectivo para que yo emitiera un informe en el que dijera tal cosa". Aguilar rechazó la oferta. ¿Qué le frenó para renunciar a esa cuantiosa cantidad de dinero? "¡Dormir tranquilo! Mirarse al espejo y sostener la mirada. Para mí eso es fundamental".

La conversación de Gaona con una persona acusada de corrupción: "José Miguel... no sé hacerlo de otra forma"

Recordaba Gaona la conversación que mantuvo en una ocasión con una persona acusada de corrupción en nuestro país: "Uno de los más corruptos que ha habido en España. Su calidad de vida era nefasta. Nadie se fiaba de él, ni su pareja. La educación que daba a sus hijos eran terrible. Tenía muchísimos frentes judiciales abiertos. Y un día, en que estábamos los dos solos fuera de España, le pregunté por qué hacía eso, siendo inteligente y pudiendo ser exitoso sin tener que engañar a nadie. Me miró y, en un acceso de sinceridad, me dijo: José Miguel. No sé hacerlo de otra manera".

