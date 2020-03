Consejos para ver la cuarentena con optimismo

Esto es lo que nos enseña Cándela Vázquez, una niña de 12 años, estudiante de primero de la ESO: “Estos días de cuarentena no me estoy aburriendo. Lo primero porque los profesores creen que cuarentena significa 40 deberes al día. Deberían mirar la definición del diccionario. No me aburro porque también juego en familia, vemos películas, leo libros... Está bien porque podemos aprovechar a estar juntos, algo que normalmente no pasa. Siempre tenemos otras cosas que hacer.”

El ejemplo que recibimos de Cándela Vázquez es genial, y para complementarlo, hablamos con Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y experto en salud cerebral. Así comentaba las palabras de la estudiante: “Candela lo define genial. Esta cuarentena se puede ver de una forma positiva. Son momentos para unir más a unos padres con sus hijos, fomentar cultura y conocernos mejor.”

Sobre las valoraciones de Candela, entiende que hay familias que tienen circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, la amplitud de la casa, no es lo mismo un chalet con jardín que un apartamento, o el número de hijos o las edades de los hijos. Para los que lo tienen más complicado, Álvaro Bilbao da estos consejos: “Hay que mantener la calma e intentar estar tranquilos. Debemos tener la intención de que el recuerdo de estos días sea bueno… de diversión, de alegría, de cariño. Hay que evitar tener los mínimos enfados posibles.”

Otros consejos para otros problemas que podemos sentir: “Aparte de las circunstancias comentadas anteriormente, esto se complica con personas que sufren estrés, ansiedad, depresión. Para ellos, el consejo es hablar. Otro ejemplo: los adolescentes, que están que se suben por las paredes. Una forma de reducir la ansiedad es mantener conversaciones interesantes, sobre todo con la madre.”

Por último, otro consejo para todo el mundo. Algo importante para pasar estos día de la mejor forma posible: “Si todos los días nos marcamos un objetivo de yoga, zumba o cualquier otro ejercicio físico, vamos a acostarnos más tranquilos.”