Un conductor de ambulancia explica lo que JAMÁS debes hacer si vas al volante y una pide paso

En Fin de Semana nos hemos preguntado... ¿Qué haces o cómo reaccionas cuando vas al volante y de pronto una ambulancia pasa a tu lado con las sirenas puestas? Párate un momento a pensarlo. ¿Crees que lo haces de forma correcta? La mayoría de veces puede pillarte de sorpresa y puede que incluso llegues a bloquearte y no saber qué hacer.Crazy Ambulance es el nombre que utiliza en redes sociales el técnico de emergencias sanitarias de Madrid que cuelga en Tik Tok con frecuencia vídeos de sus intervenciones y muestra los errores que cometemos tanto peatones como conductores. Y es que hacer las cosas bien es vital: "Un minuto puede salvar la vida a alguien" contaba en los micrófonos de Fin de Semana: "Cuando voy conduciendo... voy conduciendo nada más. El objetivo es llegar lo más rápido posible al sitio". Dependiendo de la gravedad del paciente afectado, el conductor debe ir más o menos deprisa: "La prioridad me la marca el centro coordinador. No vamos a ir igual de rápido con una persona que se pilló el dedo antes de ayer que con una cuya vida está en riesgo". Las anécdotas que este joven ha vivido a bordo de la ambulancia darían para escribir un libro, desde partos hasta agresiones.

Al volante de estos vehículos mantener la calma es fundamental y Crazy Ambulance explicaba su forma de no perder los nervios: "Me pongo a hablar en otros idiomas y con otros acentos en vez de ponerme a insultar".

La altura a la que se encuentra el asiento del conductor de una ambulancia le permite ver, por ejemplo, la cantidad de personas que utilizan el móvil al volante: "Veo que usan el teléfono y van yéndose un poco para la izquierda, a la derecha...".

¿Y cómo actuar si vamos conduciendo y escuchamos una sirena a nuestras espaldas?: "Lo más normal es continuar circulando e intentar apartarse a uno de los lados... ¡Sobre todo no frenar! Cuando veas el vehículo de emergencias nunca pisar el pedal de freno. Tratar de abrir camino o echarse hacia los lados".

