Compromís pide a Sánchez que comparezca en el Congreso: "Necesitamos tener toda la información para actuar en consecuencia"

Mientras Pedro Sánchez pasa el fin de semana en Quintos de Mora, la presión está sobre sus socios de Gobierno. ¿Por qué siguen sosteniendo a Sánchez en Moncloa? ¿Algunos de ellos le retirará su apoyo?

Para responder a estas y otras muchas preguntas, Cristina López Schlichting ha charlado con la portavoz de Compromís en el Congreso dentro del grupo de Sumar, Águeda Micó.

"Estamos en shock, nos parece de mucha gravedad lo que el jueves vivimos y escuchamos. Las explicaciones de Sánchez nos parecen insuficientes y pensamos que se deben de tomar medidas duras respecto a todo lo que ha pasado", ha comenzado asegurando.

Desde Compromís piden explicaciones a Sánchez, pero no le retiran su apoyo: "No entendemos por qué el presidente no ha pedido su propia comparecencia en el Congreso para explicar qué ha pasado. Lo que todas necesitamos es transparencia, es información y es saber qué ha pasado y hasta dónde llega lo que la UCO en sus investigaciones ha puesto encima de la mesa.

Compromís no forma parte del Gobierno, no tenemos ningún cargo público. Tenemos una relación horizontal y de cooperación con los diferentes partidos políticos del grupo parlamentario Sumar. Por tanto, no podemos salir de un Gobierno del que no formamos parte. Nuestra relación es diferente a la que tienen los ministros y ministras de Sumar y los partidos que sí que tienen ministros en este gobierno".

La corrupción en la política española

Micó ha puesto el foco en la corrupción en nuestro país: "Hay una cuestión básica, lo que estamos viendo es que la corrupción es un mal endémico que encontramos en gobiernos, ya sea del PP o del PSOE. A nosotras no nos lo tienen que explicar porque lo estamos sufriendo en la Generalitat Valenciana.

Con un gobierno que no solo no ha dado la cara ante la catástrofe natural más importante que hemos tenido, con 228 personas muertas, sino que es que el mismo presidente de la Generalitat Valenciana y su gobierno los que han dado contratos de reconstrucción y de recuperación a empresas que están sentenciadas por casos de corrupción como la Gürtel y como muchas otras".

sus 'exigencias' A sÁNCHEZ

En cuanto a sus exigencias a Sánchez explica que "hemos pedido una auditoría externa para clarificar todos los contratos del ministerio de Transportes que salen en el informe de la UCO. Queremos la comparecencia de Sánchez y una comisión de investigación en el Congreso. Necesitamos tener toda la información y saber cuál es el alcance de este caso para actuar en consecuencia. Nos vamos a ser cómplices de la corrupción del PP ni la de la del PSOE".

Respecto a las palabras de Sánchez asegurando que no sabía nada, apunta que "no puedo hablar por nadie que no sea yo mismo, pero dos secretarios de organización son personas de la máxima confianza y con una responsabilidad enorme en su partido político, no voy a mentir o desmentir lo que dice el presidente. Pero no es una cuestión de ser cómplice o no, sino de la responsabilidad que tiene Sánchez como el último responsable de lo que ocurre en su partido".