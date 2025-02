El complemento que lleva en su día a día una persona que ha sido iniciada en la santería y que la delata

Salud, dinero y amor. Tres cosas muy importantes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, se pueden convertir en verdaderas obsesiones.

En 'Fin de Semana' hemos hecho una recreación con Laura Rubio y Diego Pinilla, compañeros del programa. En concreto, simulan una conversación por WhatsApp que tuvo nuestra siguiente entrevistada con un santero.

-Hola, estoy muy mal. Me han quitado un tumor y estoy con quimio.

-Santero: ¿Qué puedo hacer por ti?

-No lo sé.

-Santero: Cuando sepas, me dices.

-¿Es posible curarme sin quimio?

-Santero: Hay una opción. Pero es muy elevado el precio.

-¿Y en qué mejoraría?

-Santero: Es más fuerte en la recesión de la enfermedad y se ven cambios antes. Nivel 2. Cambios de 2 a 3 semanas. 2200 euros. Nivel 3. Cambios de tres a cinco días: 2950 euros

Afortunadamente, la persona que protagonizó esta conversación no tenía cáncer. Victoria Vélez de Guevara lleva muchos años conociendo y persiguiendo la realidad de la santería. Ha fundado la asociación víctimas de santería, entre otras cosas, porque dos de sus sobrinas están atrapadas en este gran problema.

Santería

Sus sobrinas, le cuenta a López Schlichting, "están en esta secta en la cual le dicen cómo tienen que ser felices y cómo tienen que vivir. Va a ser muy difícil que salgan de ahí".

Victoria habló con un santero que le quería cobrar más de 1000 euros por una sesión en la que debía beber un brebaje que incluía polvo de una rata. ¿Para qué es esto? Indica, antes que nada, que en ese brebaje "incluyen 26 hierbas (muchas tóxicas para la salud) y quieren conseguir tu control. Y que tú seas capaz de tomarte eso, ya es significativo. Él decía que era para quitar brujería. Y hay gente que lo cree, claro".

Consiguen "que mucha gente se arruine y vendan la moto, la casa, o lo que haga falta. Es como una estafa piramidal. Van subiendo de nivel y les dicen también que esas personas van a ganar dinero".

Ella fue testigo de una de las sesiones en las que mataban animales. Explica a López Schlichting que le hicieron una consulta y, luego, fue a un ritual de limpieza. "Cuando entras, te escupen por todo el cuerpo. Empiezan a hablar en un idioma africano, yoruba. Yo ya veía a los gallos en un lado. Les dije que me estaba mareando. Esto sucedió en una cocina asquerosa. Eso, según ellos, es su templo. Era un poco penoso. La señora se puso en medio de la puerta y me dijo que no se podía parar eso".

Así, relata que cogió al gallo y lo asesinó ante sus ojos.

"Me dijeron que me tomaron un vaso de agua y un 'tú de aquí no sales'. Van tirando como cocos y, finalmente, cuando tienen toda la sangre y me dijeron que lo tenía que recoger yo y dónde lo tenía que tirar", relata en 'Fin de Semana'.

Victoria, prosigue su discurso, estaba deseando salir de allí. Pero se tuvo que sentar. Le temblaban las piernas "y él se reía. Imagínate cómo tratan a la gente. Los que creen en ello y les meten miedos, pasan miles de rituales, hasta que no pueden más". En el centro de Madrid, en otro ritual, le proponían "hacer un círculo. Me iban a arrancar la ropa y luego matarían un animal y me echarían la sangre".

Santería

Lo único que le dijeron cuando ya se marchaba es que trajese esa ropa "para botarla, que en latino es tirar".

En esos rituales hay hasta niños o adolescentes "y les da lo mismo". Además, incide en que "los templos son sus casas, pisos y tiendas".

También se dan casos de profanaciones de tumbas. Se atormentan todo tipo de animales y se estafa a muchísimas personas a las que tratan de ayudar desde su asociación. Ella ha escuchado de todo y, sobre la profanación de fallecidos, "imagínate que te dicen esto. Estas cosas están pasando en España. El mes pasado, fueron sacando muertos para estos rituales".

¿Y hay algún signo para detectar si una persona está inmersa en la santería?

Responde en 'Fin de Semana' que, en concreto, hay pequeños signos. "El cambio de vestimenta. De pronto, un día, no quieren ponerse una cosa. Y las cosas que le gustaban, ahora no les gustan nada. Y se ponen hasta nerviosos. Van a cambiar la manera de hablar. Van a decir cosas como que 'el pueblo es ignorante'. Y luego si está iniciado, va a llevar una pulsera verde y amarilla", desgrana.

Por último, asegura Victoria que ha recibido la ayuda de la Policía y de muchas personas que lo hacen "de incógnito. Personas que no he vuelto a saber de ellas, pero que me dan mucha información".