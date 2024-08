¿Cómo decir lo que piensas sin dañar al otro? Así es la técnica del sándwich

Estaremos de acuerdo que establecer y mantener acuerdos con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo es una habilidad fundamental que puede definir la calidad de nuestras relaciones. Por eso, Beatriz Pérez Otín comenta que: "una mala comunicación nos condena a malinterpretar al otro". ¿Cómo se puede llegar a tener un buen entendimiento? Para eso se ha sentado en los micrófonos de 'Fin de Semana' a la psicóloga Diana Jiménez para saber cómo actuar.

Un estudio de la Universidad de Harvard explica que el 70% de los acuerdos que fallan lo hacen por una falta de comunicación clara desde el principio. La experta de 'Viviendo en positivo' afirma que ese porcentaje fracasa porque no se han organizado bien y no hay un acuerdo real. Diana Jiménez asegura que cuando se trata de la crianza de tus hijos es complicado porque "realmente no son acuerdos, son imposiciones en cubiertas". La base para crear acuerdos en la relación es que hay un deseo de llevarse bien con la otra persona. En el caso de los padres o de la pareja es importante que haya una buena conexión, "realmente tiene que haber una disposición de hacer las cosas de otra manera" aconseja la psicóloga.

Lo primordial para llegar a un acuerdo hay que enfocarlo en soluciones. Pero cuando vuelve la rutina que cada uno está a mil cosas cómo se puede hacer para lograr una buena comunicación y llegar a un acuerdo. La psicóloga nos propone un reto: buscar un día a la semana y estar 15 minutos con tu pareja o con tus hijos. También muchas veces cambian las prioridades a lo largo del año, ¿cuáles son esas señales para renegociar ese acuerdo? Diana Jiménez comenta que: "fracasan cuando pensamos que esos acuerdos son eternos, un acuerdo es algo que está vivo".

Entra en juego el entender que un acuerdo te facilita la vida, no te la complica, y cuando te pilla en plena rutina lo que hacemos es que estos acuerdos se adapten a nosotros, y no al revés. "Cuando no se cumple un acuerdo lo que se consigue es el enfado, y lo que hace es desahogarnos o debilitar la relación" afirma la psicóloga. Pero si ponemos en práctica lo que recomienda Diana, si hacemos un seguimiento nos va a permitir darnos cuenta qué es lo que ha ocurrido para que no funcionara el acuerdo. Del mismo modo, hay que ser conscientes que vivir en pareja o vivir en familia implica que hay concesiones que se tienen que cumplir.